Téléthon : une centaine d'animations à Nîmes avec Soprano comme parrain

Le Téléthon a lieu cette année les 3 et 4 décembre prochains. Nîmes est retenue parmi les huit villes dont les initiales forment le mot T.E.L.E.T.H.O.N, elle devient Ville initiale pour cette trente-cinquième édition. Pour l'occasion, le chanteur Soprano en sera le parrain nîmois. De grandes manifestations et animations sont prévues sur le parvis des Arènes, à l'Esplanade et aux abords de la Maison Carrée.

Cette année, le thème est « Lumière sur le Téléthon ». Les huit villes retenues se lanceront un défi pour éclairer au mieux leur lettre initiale et puisque Nîmes représentera le « N » de T.E.L.E.T.H.O.N, une lettre humaine géante sera formée par 360 participants bénévoles à l’intérieur des Arènes, qui brandiront des cartons rouges et blancs, aux couleurs de la ville.

Pour soutenir la cause du Téléthon, la Ville a mis en place une page internet de dons en ligne dédiée : https://mapage.telethon.fr/organisateurs/nimes-en-lumiere

Programme complet

Vendredi 3 décembre

À 19h, seront lancés, depuis l’intérieur des Arènes, les 3 « Parcours solidaires ». Élus, agents de la Ville, associations, entreprises, citoyens : tout le monde pourra y prendre part jusqu’à 23h30. Au programme, 3 parcours solidaires et ludiques à découvrir à la portée de tous : 800 m, 1 km et 3 km dans le centre-ville pour marcher, courir, rouler à vélo ou en roller pour la bonne cause. Tous les moyens de locomotion seront acceptés, hormis ceux à moteur pour des raisons de sécurité. Contribution de 2 euros par participant (profits entièrement reversés au Téléthon).

Samedi 4 décembre

Parvis de la Maison Carrée

Handisport Dès 9h, le parvis de la Maison Carrée accueillera le Comité Handisport du Gard. Pour mieux comprendre la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap et sensibiliser le public, des sessions de foot-fauteuil seront organisées.

Défis culinaires En parallèle, sur les coups de 11h, plusieurs chefs proposeront des dégustations et se lanceront de multiples défis culinaires. - Joannès Richard, champion de France de burger, réalisera un burger spécial Téléthon. - La confédération des boulangers du Gard confectionnera quant à elle, une fougasse aux grattons de 4 m2 , sous le regard du handballeur de l’USAM et champion olympique Michaël Guigou

Parvis des Arènes / Arènes

Spectacle pyrotechnique En clôture de la journée, à 17h30, dans le cadre du lancement des animations de Noël, la compagnie « le Cercle de Feu » signera son grand retour à Nîmes avec un spectacle pyrotechnique sur mesure qui finira en feu d’artifices. Un show à vivre aux pieds des Arènes, puisque les performers seront installés dans les arches de l’Amphithéâtre Romain. Lettre humaine géante .

Programme détaillé jour par jour

Vendredi 3 décembre

18h : Action gyrophares Police / Pompiers/ Gendarmerie Ouverture du Téléthon

18h30 : Remise à zéro des compteurs téléthon 19h15 : Ouverture des parcours solidaires

19h15 : Chorégraphie Téléthon Da Storm / Séverine Guillot

Village Pradier – Esplanade de 18h à 00h :

- Les Centurions de Nîmes : Atelier football américain - CAFPI : Ateliers - Les Compagnons du devoir : Vente d’objets réalisés par les Compagnons et démonstrations de pierre de taille - Espace accueil et information AFM-Téléthon - FAC de Médecine : Vente d’objets à l’effigie du Téléthon - Association d’arts et traditions : Démonstrations et ateliers, présence costumée d’Arlésiennes (association Soie et Velours d'Argence). - Nîmes obésité NEMO : Atelier vélo smoothie - L’APEF : Atelier défi de step - Les chevaliers de terre d’Occitanie : Démonstrations et présence costumée - Les Consuls de Nîmes : ateliers photos et vente d’objets - EDF : Ateliers de lunettes 3 D

Animations Feuchères de 18h à 00h :

Baptême en camion pompiers - les Pompiers du Gard

Animations Parvis des Arènes de 18h à 00h :

- Crocodile géant animé – « pédaler pour le Téléthon » en partenariat avec Décathlon - Fresque réalisée par des graffeurs – Vente aux enchères Association Da Storm - Performance DJ dans les arches des Arènes - Animation de danse/musique par les associations Nîmoises - Stand des parcours solidaires – Lion’s Club : Inscriptions aux parcours solidaires - Stand de vélos Tango : location pour réaliser les parcours solidaires RDV à 19h15 : Top départ des Parcours solidaires

Samedi 4 décembre

Village Pradier – Esplanade de 9h à 19h

- Les Centurions de Nîmes : Atelier football américain - CAFPI : Ateliers - Les Compagnons du devoir : Vente d’objets réalisés par les Compagnons et démonstrations de pierre de taille - Baptême en nacelle ENEDIS - Espace accueil et information AFM-Téléthon - FAC de Médecine : Vente d’objets à l’effigie du Téléthon - Association d’arts et traditions : Démonstrations et ateliers, présence costumée d’Arlésiennes (association Soie et Velours d'Argence). - Nîmes obésité NEMO : Atelier vélo smoothie - L’APEF : Atelier défi de step - Les chevaliers de terre d’Occitanie : Démonstrations et présence costumée - Les Consuls de Nîmes : ateliers photos et vente d’objets - EDF : Ateliers de lunettes 3 D - Union des maitres artisans boulangers du Gard: Réalisation d’une fougasse géante en forme de N - Présentation d’une ruche et vente de miel - Les Ruches Amielh - Vente de safran et plantes aromatiques RDV à 15h30 : Défi des chefs étoilés

Animations Parvis des Arènes - 09h-19h :

- Crocodile géant animé – « pédaler pour le Téléthon » en partenariat avec Décathlon - Da Storm : atelier Hip Hop et atelier de graff ouvert au public - Performance DJ dans les arches des Arènes - Animation de danse/musique par les associations Nîmoises - Stand des parcours solidaires – Lion’s Club : Inscriptions aux parcours solidaires - Stand de vélos Tango : location pour réaliser les parcours solidaires - Roller Lib : initiation 14h-17h30 - Tyrolienne des Pompiers du Gard 10h-16h30 - 14h-16h Défi sportif réalisé par l’USAM, Nîmes Olympique et le RCN RDV à 17h30 : Spectacle de feu « Fire Event » par la Cie Cercle de Feu

Et à 18h30 : Réalisation du N géant dans les Arènes

Animations Parvis de la Maison Carrée de 9h à 14h :

- Burger téléthon - Chez Jo - Pâtisserie téléthon – Léa Chiari - Vente de petits pâtés nîmois par la Confrérie des petits pâtés nîmois - Vente de produits à base de brandade – Brandade Mouton - Démonstrations sportives - Handisports du Gard - Ateliers de motricité enfants – ASPTT Nîmes Omnisports - Présence de la Confrérie des petits pâtés nîmois, des Consuls de Nîmes, de groupes d’arts et traditions provençales (association Soie et Velours d'Argence).

Animations Feuchères de 9h à 19h :

- Pôle des métiers mécaniques

- Pôle des métiers de la sécurité : Gendarmerie, Police Nationale, Pompiers du Gard

- Baptême en camion pompiers

- Les Pompiers du Gard Animations Pablo Neruda de 9h à 17h : Téléthon 2021, tous solidaires au Centre nautique Pablo Neruda ! Le club sportif Nîmes Handisport qui accueille des personnes en situation de handicap physique ou sensoriel depuis plus de 43 ans, organise un challenge nautique en faveur de AFMTELETHON, en collaboration avec la Ville de Nîmes qui met à disposition la piscine Pablo Neruda. Nîmes Handisport se mobilise pour récolter des fonds au profit de la lutte contre les maladies génétiques rares et lourdement invalidantes.

De 9h à 11h une petite collation sera servie (café, jus d’orange, croissant) aux participants en remerciement de leur engagement. Une participation libre sera demandée à chaque nageur (à partir de 5 euros).

A l’issue de cette journée exceptionnelle, à 16h, l’organisation récompensera les meilleurs nageurs par une remise de coupe et publiera la somme des dons récoltés lors de l’évènement.

Détail de la programmation de la scène des arènes

Vendredi 3 décembre

18h - 18h30 : Chorale les Milles Couleurs

18h30 - 19h00 : Gym danse 19h - 19h30 : Barracao

19h30 -20h00 : Ecole sévillane Claudine Cartoux

20h - 20h30 : Association Abanico y Tacon - Danse

20h30 - 21h00 : Feel it dance Studio

21h - 21h 30 : Da Storm danse

21h30 - 22h00 : MamZelle FlamenKa Adulte

22h - 23h00 : Vente aux enchères toile Da Storm

Samedi 4 décembre

10h : Christine Serrano Association Duendecillo - Danse

11h - 11h30 : Ateliers de danse Da Storm

11h30 -12h00 : MamZelle FlamenKa ( mini flamenka)

12h - 12h30 : ASPTT NIMES K POP

12h30 -13h00 : Association Sens des Ames

13h -13h30 : Ateliers danse Da Storm

13h30 - 14h00 : les Farandoleurs Cheminots Nîmois 1

4h - 14h30 : Ateliers danse Da Storm

14h30 - 15h00 : Amor de Fuego - Danse

15h - 15h30 : Ateliers Danse Da storm

15h30 - 16h00 : COMPAS – groupe de musique

16h - 16h30 : Association Armonia - Danse

16h30 - 17h00 : Démonstration danse Da storm 1

7h - 17h30 : OFF préparation du spectacle Fire Event

17h30 - 18h00 : Spectacle Fire Event 18h - 18h30 : Spectacle Fire Event