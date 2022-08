Tellnoo, une application grenobloise pour (re)découvrir le patrimoine français

Souvent en déplacement, Christophe Mathevet cherchait une application pour visiter ces villes qu'il ne connaissait pas. "Je n'en ai pas trouvé, se souvient le Grenoblois. Donc comme j'ai un passé, et même un présent d'entrepreneur dans l'informatique, j'ai décidé de [lancer] une application qui nous dirait ce qu'il y a à côté de nous."

Un audioguide qui nous raconte l'histoire du patrimoine

Ainsi est née l'application Tellnoo. L'objectif : "Etre un audioguide universel qui nous raconte l'histoire du patrimoine, notamment français", explique-t-il. Après avoir téléchargé l'application sur son téléphone, il faut activer son GPS, pour pouvoir être géolocalisé. On peut alors sélectionner une ville ou choisir de voir les points d'intérêt à proximité.

150 000 points d'intérêt en France

Tellnoo permet de découvrir plus de 150 000 points d'intérêt en France, classés par catégories dans l'application : "monuments et sites", "nature et parcs", "œuvres", "savoir-faire", "territoires", "tourisme et vie pratique", "événements". Rien qu'à Grenoble, Christophe Mathevet en recense plus de 200.

Mais l'application a eu du mal à prendre son envol. Créée en 2018, et vraiment lancée en 2019, Tellnoo a souffert de la crise du Covid-19 et des confinements qui ont mis un coup d'arrêt au tourisme.

Plus de 50 000 téléchargements

Après des débuts difficiles, Tellnoo est aujourd'hui en pleine expansion, avec déjà 50 000 téléchargements. Et son créateur, Christophe Mathevet, a de l'ambition : "Pour l'instant, on fait la France en français. Mais l'objectif, c'est de faire le monde dans toutes les langues."