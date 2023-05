TÉMOIGNAGE. "Je n'ai jamais eu peur" : Roger Milon, un des derniers résistants de l'Yonne, se souvient

"Je suis désolé, le récit risque d'être un peu confus". C'est par ces mots que nous accueille Roger Milon dans son petit pavillon de Saint-Georges-sur-Baulche, à côté d'Auxerre (Yonne). À 97 ans, "bientôt 98" précise-t-il dans un sourire, l'Icaunais est un des derniers résistants du département, entré dans la lutte clandestine contre l'occupant nazi en 1942 alors qu'il n'avait que 17 ans.

Très vite, sa mise en garde s'avère inutile. Roger Milon se souvient de chaque détail : noms, lieux, années. Et retrace petit à petit son histoire, celui d'un adolescent au quotidien brusquement impacté par la Seconde guerre mondiale. "En 1940, j'avais 15 ans et j'habitais à Sépeaux-Saint-Romain avec ma famille" se souvient-il. "Au début, comme tout le monde, on se pensait à l'abri derrière la ligne Maginot. On a vite déchanté".

Pendant la Débâcle, 33 jours d'exil

Au mois de mai 1940, l'offensive allemande est inarrêtable. "On avait tous peur. C'était la panique" reprend Roger. "Le 13 juin, on a évacué le village. Je m'en souviens, nous les gosses, on était à vélo alors que les parents avaient la charrette, remplie de matelas, de meubles, etc.".

Sur des routes bondées, Roger, accompagné de quatre amis, sera séparé de sa famille. "On a alors passé 33 jours sur les chemins. Nous errions à vélo. Nous sommes allés jusqu'à Angoulême avec un groupe de cinq copains". Une fois la situation stabilisée, Roger finira par repartir dans l'Yonne, désormais occupée. Il y retrouvera son village de Saint-Romain et ses parents, sains et saufs.

Roger Milon (2e en partant de la gauche), durant l'été 1944. - DR

Puis vient l'Occupation. "À la campagne, on n'a pas trop souffert des restrictions" avoue Roger. "Pendant deux ans, il n'y avait pas vraiment de Résistance. Ça s'est accéléré en 1942, avec le Service du travail obligatoire". La famille Milon accepte alors de cacher le fils d'une famille d'amis, qui refusait de partir travailler en Allemagne. "C'est lui qui m'a convaincu de m'engager dans un réseau d'action contre les Nazis".

Qu'est-ce-qui a motivé ce choix ? "J'étais sans doute influencé par les plus grands" sourit le nonagénaire. "Mais il y avait aussi le fait qu'on détestait les Allemands, il faut le dire. On les appelait les doryphores. Pour nous, il était normal d'agir, d'autant plus qu'avec Radio Londres, on savait que l'Angleterre résistait". À 17 ans, Roger Milon et six amis intègrent donc officiellement la Résistance, au sein du futur " groupe Bayard ".

Maquis, espionnage et accueil d'un pilote anglais

"J'avais le poste d'officier de liaison" explique le nonagénaire. "J'étais chargé de faire passer les courriers sensibles, de faire le lien avec les différents maquis". "En soi, ce n'étaient pas les choses les plus dangereuses" dit-il humblement. L'homme ne cherche pas à se tirer la couverture, mais au cours de la conversation, nous découvrons petit à petit ses nombreuses actions.

"Il y avait des gestes symboliques, comme mettre un drapeau français sur le monument aux morts le 11 novembre, ce qui était interdit par les Allemands. Et puis on abattait des arbres sur les routes pour leur bloquer le passage" concède-t-il. "J'ai également eu plusieurs rendez-vous avec des espions anglais, pour qu'ils nous envoient des armes".

Lors de la Libération, à l'été 1944, Roger Milon (2e en partant de la gauche), a eu la charge de surveiller un avion américain. - DR

C'est encore Roger qui prendra le risque de s'occuper des armes. Avec ses parents, ils cacheront également plusieurs réfractaires du STO ainsi qu'un pilote anglais, en 1944. "Il s'appelait Jack Marsden et il avait mon âge. Son avion s'était écrasé à Mailly-le-Camp, dans l'Aube".

Devant ce témoignage, on ne peut pas s'empêcher de lui poser une question. Se rendait-il compte, à l'époque, des risques pris ? "Forcément. Mais je n'ai jamais eu peur" affirme-t-il. "Je le dis sans arrogance. On était entre jeunes et on n'avait pas la trouille. On était comme transcendé, c'est bizarre à dire. Il fallait trouver des solutions pour sortir de l'Occupation".

"La tonte des femmes, ce n'était pas chouette. Elles étaient peut-être amoureuses des Allemands mais que voulez-vous, l'amour, ça ne se discute pas"

Lorsque les Alliés, après le débarquement en Normandie, reprennent petit à petit le territoire français, les résistants icaunais passent sérieusement à l'action. "Avec tous les maquis autour de Joigny, on s'est rassemblé de nuit dans le cimetière de Sépeaux pour se coordonner" se souvient Roger Milon. "On était 100-150, entre les tombes. C'était la fête ! On voulait y aller".

Le groupe Bayard participera à la Libération de Joigny. Roger Milon assistera alors à une scène qui le marquera à vie : "Il y avait une foule énorme et au milieu, un camion, où des femmes se faisaient tondre. Ce n'était pas chouette à voir. Elles étaient peut-être amoureuses des Allemands mais que voulez-vous, l'amour, ça ne se discute pas".

Participation à la libération de Joigny et bataille de Monéteau

Roger et ses camarades partiront ensuite libérer Monéteau, où les combats seront intenses : "Les Allemands tenaient une station-service. On est arrivé avec nos fusils mitrailleurs. Là, ça a canardé. Je me rappelle, j'étais derrière un gros poteau, à côté de la route. Les Boches nous tiraient dessus, c'était la bagarre dans tout le village". Encore une fois, le nonagénaire s'en tirera indemne. "C'était la dernière bataille dans la région" précise Roger. "Après ça, j'ai repris la ferme familiale".

Retour à une vie "normale". Roger ne se vantera jamais de ses actions. Sa justification : "D'autres ont été plus méritants". Pudique, son engagement pour son pays, au péril de sa vie, ce sont ses pairs qui le reconnaîtront. Nommé citoyen d'honneur de la ville de Joigny, il recevra également une lettre de la Royal Air Force, pour le remercier lui et sa famille d'avoir caché le pilote Marsden. "Je n'ai jamais revu Jack. Mais je corresponds depuis des dizaines d'années avec sa famille" confie Roger.

Roger Milon a reçu cette "certification" de la Royal Air Force anglaise, pour son aide au pilote Jack Marsden en 1944. © Radio France - Antoine Comte

Pour ne rien oublier, toute sa vie, toutes ses aventures, Roger les a couchés sur papier. "C'est une manie chez moi, il faut que je note tout". Poussé par ses enfants, l'Icaunais finira par les publier sous forme de livre. Son titre : 1936-1946, 10 années qui changèrent notre monde.

Son histoire, Roger Milon la compte aussi dans les écoles. "Il faut que les enfants, qui vivent dans un monde totalement différent du mien à leur âge, soient au courant de ce qui s'est passé à l'époque". Car l'ancien résistant a une crainte, "que tout ça recommence". "Quand je vois les actualités au Soudan, en Ukraine, je me demande ce qui va arriver. À l'origine des conflits, on retrouve toujours un bonhomme qui déraille et qui entraîne la population dans sa folie meurtrière". Qu'il s'appelle Hitler, Staline, ou bien Poutine.