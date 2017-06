"Tendresse, amour et bienveillance au menu de cette nouvelle saison" Jean-Paul Angot directeur de la MC2 Grenoble

Pleins feux sur la belle et riche saison 2017-2018 de la MC2 Grenoble en compagnie de Jean-Paul Angot son directeur qui en dévoile les temps forts et ses coups de coeur.

Anniversaire, parité, création seront les mots clés de cette saison 2017-2018.

Anniversaire parce qu’il y a cinquante ans, en février 1968, André Malraux inaugurait la Maison de la Culture de Grenoble. Il s’agira, pour la MC2 de proposer tout au long de l’année 2018 une célébration par des événements dont les contenus seront dévoilés en septembre prochain.

Parité pour faire la part belle au juste équilibre des paroles et des écritures féminines. Théâtre et danse seront des disciplines où les propositions seront en nombre égal. Les chorégraphes, metteures en scène et musiciennes présentes dans la saison constituent une riche diversité : Pauline Bayle, Marie-Christine Soma, Caroline Guiela Nguyen, Magali Montoya, Catherine Anne, Katie Mitchell, Julie Bertin et Jade Herbulot, Isabelle Lafon, Anne Théron, Élise Chatauret, Maïa Sandoz, Mathilde Delahaye, Emili Hufnagel, Gisèle Vienne, Maguy Marin, Anne Teresa De Keersmaeker, Régine Chopinot, Catherine Berbessou, Lia Rodrigues, Barbara Hannigan, Sandrine Piau, Olivia Ruiz, Judith Chemla... Le chemin est long pour la juste place mais la MC2 est en bonne voie.

la chef d'orchestre et soprano Barbara Hannigan - Musacchio & inanniello Academia Nazionale di Santa

Création car cette formidable fabrique de spectacles offrira au théâtre, cet art de la parole et du verbe, une place unique. Il faut certes passer une bonne soirée et se divertir mais il faut aussi laisser une place à l’émotion et au plaisir d’entendre ce qui s’écrit maintenant et ce qui s’écrivait dans les siècles précédents, sans céder à la querelle des « modernes » et des « classiques ».

Mardi 20 juin 18h30 présentation de la saison de la MC2 et ouverture de la billetterie sur place à l’issue de la présentation, mercredi 21 juin 11h30 billetterie en ligne, mercredi 21 juin 12h30 billetterie sur place + réservations par téléphone : 04 76 00 79 00 / billetterie@mc2grenoble.fr