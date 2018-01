Poitiers, France

C'est un parcours que des grands pongistes comme Simon Gauzy (n°9 mondial) a suivi. Le parcours de détection d'abord au niveau départemental, puis territorial, puis régional. Vient ensuite le top de zone et enfin le niveau national.

Paul, 8 ans a bien conscience de l'enjeu "C'est un match très important" et il connait tout des plus grands joueurs selon sa maman Sylvie : "il connaît tous les classements, tous les joueurs et il regarde beaucoup de vidéos." Il faut dire que Paul s'entraîne déjà beaucoup : comptez 9 heures par semaine. Un entrainement qui pourrait être encore plus intense selon sa coach Laure Le Mallet : "On peut monter jusqu'à 20 heures par semaine. Le but c'est de répéter les gestes pour bien assimiler."

Le mental prime sur la technique

Pendant la compétition, les membres de la ligue Nouvelle-Aquitaine observent les jeunes joueurs et ils ne recherchent pas la perfection technique selon Jean-Claude Brault, responsable de la détection régionale : "On va regarder s'ils ont le sens de la compétition. S'ils aiment ça. Est-ce qu'ils sont malins? On regarde seulement après l'aspect technique."

Et s'ils ont chacun leur coach comme les grands sportifs, pas question justement de s'entretenir pendant le match avec son entraîneur selon Christelle Cognet, membre de la ligue Nouvelle-Aquitaine et chef de file du haut niveau : " On veut voir s'ils vont rebondir. Est-ce qu'ils sont capables de se rendre compte du système de jeu, est-ce que s'ils perdent, ils vont changer de tactique. On sait qu'à cet âge-là, c'est souvent la tactique du coach qui est appliquée. Là,on veut voir comment ils réagissent. "

C'est donc bien le mental qui semble primer. Et Paul en a bien conscience " ce n'est pas facile quand on perd 10-6. Alors, il faut se dire aller on tente la remontée." En attendant, Paul espère bien atteindre à terme les stages de niveau national. Ils se dérouleront en juillet prochain.