Tennis: Mihaela Buzarnescu, vainqueure des internationaux féminins de la Vienne

Mihaela Buzarnescu s'est imposée en finale 6-4 6-2 face à la joueuse belge Alison Van Uytvanck. Mihaela Buzarnescu remporte ainsi son sixième titre cette année.

Elle revient de loin la joueuse roumaine. Des blessures l'année dernière l'éloigne des cours pendant six mois. "J'ai failli arrêté le tennis. Quand je suis revenue sur les courts je n'étais pas très positive et j'avais des douleurs. J'ai vraiment cru que je n'allais pas pouvoir rejouer au tennis." Elle revient finalement sur les courts. Mais même pendant les internationaux féminins de la Vienne, elle ressent des douleurs. Avant le match elle avait donc pris des précautions : "J'ai pris tellement d'anti-inflammatoires avant le match que je ne sentais pas la douleur. Au début, ce n'était pas facile mais j'ai fini par jouer de mieux en mieux."

La belge Alison Van Uytvanck a été battue en deux sets. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Elle s'impose finalement pour cette 28e édition, un sixième titre mais le premier d'une telle importance : "Je n'ai jamais réussi à aller au-delà des quarts de finales avant dans un tournoi ou on remporte 100.000 dollars. C'est vraiment génial pour moi." Et dans les tribunes, le public a répondu présent selon Jean-Paul Saurois co-directeur de l'événement : " il n'y avait pas de Françaises et pourtant les tribunes étaient pleines. Ca montre que les Poitevins sont de vrais connaisseurs du tennis."

Des Françaises éliminées dès les premiers tours

Il faut dire que les Françaises n'ont pas réussi à s'imposer cette année. Océane Dodin, victorieuse l'année dernière était forfait en raison d'une blessure. Restait deux Wild Cards et Pauline Parmentier, tête de série n°8, toutes éliminées dès les premiers tours. Jean-Paul Saurois a son explication : "Bien sûr, c'est une déception. Mais Pauline était peut-être un peu émoussée par ce qu'elle a fait au Luxembourg, elle n'a pas tenu le choc malheureusement pour nous."

Mihaela Buzarnescu, 89ème au classement WTA avant le tournoi, devrait gagner quelques places cette fin de saison avec sa victoire. Elle obtient ainsi le meilleur classement de sa carrière.