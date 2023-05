Tentez de gagner vos cadeaux à l'occasion de la fête du jeu avec France Bleu Mayenne

C'est une fête que les Mayennais aiment Du 30 mai au 3 juin 2023, la fête du jeu de Laval revient avec un programme très fourni. Des jeux en bois aux jeux vidéos, il y en a pour tous les goûts. "Pendant cinq jours, le jeu sera proposé sous toutes ses formes. Une table ronde sur le thème jeux vidéos/réseaux et différents jeux est prévue le mardi 30 mai" explique Pascal Bisson, coordinateur de la fête du jeu depuis plus de 20 ans. Ce samedi 3 juin, les jeux envahiront le parvis du Château-Neuf, le jardin de la Perrine et la promenade Anne d'Alegre de 11h à 18h soit un véritable"bouquet final".

Une nuit du jeu à Laval Virtual

Puisque la journée ne suffit plus, c'est au centre Laval Virtual que la fête continue ce samedi 3 juin 2023. De 20h30 à 8h, les passionnés se réuniront pour des animations casino et tripot fantoche, e-sports ou encore jeux de cartes modernes.

Plus de renseignements via le Clep Laval au 02 43 56 41 31.