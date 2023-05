Tentez de gagner vos places pour le festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez avec France Bleu Mayenne

C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de piano, de trompette ou encore de violon..... Le festival Ateliers Jazz de Meslay- Grez revient du samedi 13 au samedi 20 mai 2023. "Ce festival englobe le jazz dans toute sa diversité", explique Jean-François Landeau, directeur artistique et co-fondateur du festival Ateliers Jazz.

Une rencontre entre amateurs et professionnels

En plus des notes musicales, les membres des différentes écoles ateliers jazz (Bonchamps, Laval, Saint-Berthevin et Meslay-du-Maine) pourront partager la scène avec des professionnels. "Certains feront des premières parties de concert et bénéficieront du même matériel que les spécialistes de jazz. Ces représentations se joueront devant 400 à 600 personnes", précise le professeur de percussion du conservatoire de Laval.

Une très belle programmation

Si le festival a attiré près de 5 000 amateurs de jazz l'année dernière, les différentes programmations proposées y sont pour beaucoup. "Nous avons des musiciens de renommés nationale et internationale comme la chanteuse Rhoda Scott. Nous avons également la venue de Dave Weckl , un des meilleurs batteurs de tous les temps", partage Jean-François Landeau. "A travers ce festival, nous voulons aussi promouvoir nos groupes locaux", ajoute t-il.

Dave Weckl, un des plus grands batteurs de tous les temps, sera présent au festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez - Claire Weckl

La programmation complète du festival Ateliers Jazz : https://www.festivaljazz-meslay.com/la-26eme-edition/programmation

De nombreuses places à gagner avec France Bleu Mayenne

Partenaire de l'évènement, de nombreuses places sont à gagner à l'antenne et sur le site internet de France Bleu Mayenne pour les concerts suivants :

Rhoda SCOTT & Thomas DEROUINEAU le samedi 13 mai 2023 à 20h30

Biréli LAGRENE & Sylvain LUC le mardi 16 mai 2023 à 20h30

Dave WECKL & Tom KENNEDY Project le mercredi 17 mai à 20h30