Terra Aventura fête ses dix ans : quel bilan de l'appli de geocaching en Creuse ?

Il ne reste plus qu'un Poï'z à trouver pour débloquer la cache bonus ! Si cette phrase n'a aucun sens pour vous, c'est que vous êtes passé à côté du phénomène "Terra Aventura". Cette application de géocaching a été créée en 2011 dans le Limousin. Depuis 2017, ces chasses au trésor qui mêlent patrimoine et nature ont essaimé dans toute la Nouvelle-Aquitaine.

Le but est d'explorer la région à travers des balades ludiques. Des énigmes tout au long du chemin permettent de guider les promeneurs jusqu'à une cache qui permet d'obtenir ces fameux "Poï'z", en fait des badges à collectionner. Un peu plus de 500 parcours existent en Nouvelle-Aquitaine. En Creuse, on en compte quarante.

Des retombées touristiques

Cinq millions de personnes ont déjà suivi un parcours Terra Aventura depuis la création. Au-delà du plaisir que ça procure aux joueurs, les retombées sont réelles, assure Sophie Marnier, cheffe de pôle Terra Aventura pour la région : "Notre étude clientèle fin 2019, début 2020, montre que Terra Aventura génère 35 millions d'économie touristique en Nouvelle-Aquitaine en comptant hébergement, restauration et activités. 35% des utilisateurs dorment au moins une nuit sur le territoire."

Faire venir des jeunes en Creuse

La moitié des joueurs qui font un parcours sont originaires d'un autre département. La vallée des peintres compte par exemple cinq parcours. Celui de Crozant comptabilise en moyenne chaque mois entre 250 et 300 connexions, sachant qu'il y a souvent plusieurs personnes derrière un téléphone.

Terra Aventura est un atout important pour la communauté de communes du Pays dunois, explique Pierre Veysseix, qui en dirige les sites culturels : "C'est un apport d'une autre clientèle, dans 80% des gens qui ne seraient pas venus sans l'application. Il y a des "fous" de Terra Aventura qui y passent tous leurs week-ends, et aussi des familles, ça nous permet de rajeunir la clientèle de la vallée des peintres."

Terra Aventura va-t-elle continuer sur sa lancée et conquérir le reste de la France ? Ce n'est pour l'instant pas au programme : "Deux parcours ont été créés à Paris pour faire découvrir la Nouvelle-Aquitaine, mais sinon, même si on fait des envieux, on préfère garder Terra Aventura chez nous. Cet été il y a eu des Vendéens et des Parisiens qui sont venus exprès pour faire les parcours", sourit Sophie Marnier.

Gratuite pour les utilisateurs, l'application est financée par les offices de tourisme, les comités départementaux de tourisme et le conseil régional.