"Terrain martien: les rovers entrent en scène", nouvelle animation immersive à la Cité de l'espace de Toulouse

Nouvel événement à venir dans quinze jours à la Cité de l'espace de Toulouse. Après l'expo Carré de l'actu il y a un an pour le départ dans l'espace de Thomas Pesquet, voici "Terrain martien : les rovers entrent en scène". Les rovers ce sont les robots qui explorent actuellement la planète Mars. Il y a le robot américain Perseverance et le chinois Zhurong. Ils ont inspiré à la Cité cette animation immersive d'une trentaine de minutes pour découvrir leur travail d'exploration. Il a fallu deux ans et demi de création et sept mois de travaux pour reconstituer un cratère martien. Un lieu unique ouvert à tous avec des copies de robots à taille réelle, détaille Aude Lesty la responsable "exposition et patrimoine" de la Cité de l'espace.

"On est dans un cratère martien ici à la Cité de l'espace, en extérieur. On est dans un nouveau lieu d'animation immersive mais en conditions réelles. On emmène les visiteurs au plus près de ce qui se passe en ce moment même sur Mars. Y a des petits robots ici prêts à bouger. Il va sortir d'un hangar pour venir rouler devant les spectateurs sur le terrain martien et un animateur va expliquer à nos visiteurs tout ce que ce robot est en capacité de faire et ce qu'il fait en ce moment même sur Mars. Ce sont des reproductions des robots mais des reproductions très fidèles jusqu'aux mouvements, jusqu'à leur vitesse. Tout est conforme à ce que font les vrais sur Mars en ce moment."

Il y a eu le premier robot Curiosity en 2012 qui a permis de faire de premiers prélèvements sur Mars qui ont été analysés sur place. On sait désormais que Mars a pu abriter la vie car on y a trouvé des traces d'eau liquide. Mais on n'a pas encore découvert de trace de vie. Là, Perseverance avec l'aide d'autres robots va permettre d'ici une dizaine d'années de ramener des échantillons sur Terre pour faire avancer la recherche, explique Christophe Chaffardon. C'est le directeur "éducation, sciences et culture" de la Cité de l'espace.

"Un rover est piloté depuis la terre. Perseverance qui a atterri sur Mars en février 2021 est piloté en partie depuis Toulouse. Il est capable d'aller dans des endroits qui intéressent les scientifiques pour pouvoir ensuite analyser des roches et essayer de retracer l'histoire de Mars. Là c'est vraiment accessible à tous. On va être comme sur Mars et en capacité de comprendre grâce à cette immersion réelle ce qui se passe à l'heure actuelle avec ces rovers qui sont des objets technologiques fascinants. Perseverance c'est la taille d'une voiture avec un bras qui va se déployer. C'est un robot qui va émerveiller les enfants. Peut-être que ça leur donnera des idées de vocation pour ensuite travailler dans les sciences, l'astronomie ou l'exploration."

"Terrain martien : les rovers entrent en scène" c'est à partir du 5 avril à la Cité de l'espace de Toulouse avec des nocturnes aussi à venir.