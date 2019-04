Terre de Cévennes : la cathédrale de Mende

Construit à 1368 à l’initiative du pape Urbain V. Les travaux vont durer plus d’un siècle

Mende, France

Elle est le joyau de la Lozère, un bijou du XIVe siècle. Un monument de 67 mètres de long, de 30 mètres de large et 84 mètres de haut. Cette semaine, Terre de Cévennes, le magazine de la rédaction, vous propose une visite inédite de la cathédrale de Mende. L’incendie récent de Notre-Dame de Paris a donné envie a Saïd Makhloufi d’aller redécouvrir ce lieu historique.

C'est en 1368 que le pape Urbain V décide la construction de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Privat à Mende. Au XVIe siècle, François de la Rovère fait élever le grand clocher dans un remarquable style gothique flamboyant. La cathédrale sera par la suite enrichie d'un mobilier riche et varié parmi lequel on peut citer, les tapisseries d'Aubusson datant de 1706 et représentant des scènes du Nouveau Testament.

La cathédrale fait 67 mètres de long pour 30,30 mètres de large. Longueur de la nef : 67 m © Radio France - SAID MAKHLOUFI

La cathédrale fait 67 mètres de long pour 30,30 mètres de large. La hauteur des voûtes est de 24 mètres. Le point culminant de l'ensemble, le clocher de l'évêque, atteint 84 mètres de haut, tandis que celui du chapitre s'élève à 65 mètres. La nef centrale a une largeur de 12,30 mètres, des bas-côtés de 4,10 mètres la séparant des chapelles rectangulaires. Ces dernières font 4,90 mètres de largeur.

L’orgue de la cathédrale

Réalisées en 1653, elle est l'oeuvre des fréres Eustache. Actuellement l'orgue compte 2490 tuyaux. © Radio France - SAID MAKHLOUFI

En 1653, Monseigneur Sylvestre Cruzy de Marcillac (1628-1659) passe commande de nouvelles orgues au facteur André Eustache de Marseille. Le buffet de style Renaissance des grandes orgues, semblable à celui de Nîmes et de Draguignan, dessiné par Jean Tiran et réalisé par Christophe Noiratte et Antoine Cabizel, sur une tribune de pierre établie par le maçon Jean Delhort et le menuisier Guillaume Julien, s'harmonise bien avec la sobriété gothique de la pierre. L'orgue a été restauré de 1824 à 1828. En 1840, le buffet a été classé au titre immeuble puis en 1906, au moment où la cathédrale est devenue un monument historique, il a été classé au titre d'objet.

L’organiste Marie-Hélène DEFRANCE © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Les tapisseries d’Aubusson

La commune d’Aubusson, située dans la Creuse (région du Limousin), est mondialement connue pour les tapisseries qui, depuis le XVe siècle, sont tissées dans ses ateliers. La présence de tapisseries dans la cathédrale de Mende rappelle que les religieux, installés dans les stalles durant de longues heures, devaient se protéger des courants d’air et du froid. Les huit tapisseries d’Aubusson (3,40 m sur 5 m), fabriquées en laine et en soie, qui décorent la nef depuis 1708, ont été offertes par Monseigneur François Placide Baudry de Piencourt, évêque de Mende de 1706 à 1707, comme l’attestent l’inscription de son nom et ses armoiries.

Ces tapisseries retracent la vie de la Vierge Marie : naissance, présentation de la Vierge au Temple, Annonciation, Visitation, naissance de Jésus à Bethléem et adoration des bergers, adoration des Mages, présentation de Jésus au Temple.

Les tapisseries d’Aubusson © Radio France - SAID MAKHLOUFI

La cloche la plus sonore de toute la chrétienté d'alors

C'est tout en haut du grand clocher que fut hissée la plus grosse cloche du monde d'alors. Un poids de25 tonnes, près de 3 mètres de hauteur, 33 cm d'épaisseur... Baptisée la "Non Pareille" par le peuple pour ses dimensions exceptionnelles, cette œuvre unique était également la plus bruyante de toute la chrétienté. Victime des guerres de religion, cette fameuse cloche sonne pour la dernière fois en 1579. De nos jours, seul son battant subsiste. La pièce, massive, qui pèse à elle seule 470 kg, est exposée à l'intérieur du lieu, au revers de la façade ouest.

La cathédrale de Mende dispose d’une impressionnante charpente de toit qui est un véritable ouvrage d’art. © Radio France - SAID MAKHLOUFI