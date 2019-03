terre de Cévennes : le chanteur des campagnes

Lozère, France

Chanter aux mariages, aux baptêmes, aux anniversaires dans des maisons de retraites dans des bals populaires. C’est le quotidien de Guillaume Caparos, lozerien de 28 ans et chanteur professionnel. Depuis 10 ans, il sillonne les routes de Lozère pour assouvir sa passion : la chanson. En attendant de sortir un album, de faire des tournées dans toute la France, Guillaume doit faire face à la réalité du quotidien, chanter pour subvenir à ses besoin et à ceux de sa famille. Loin des strasse et des paillettes Guillaume vit son rêve : Chanter même si ça n’est pas tous les jours faciles.

Guillaume arrive avec son fourgon et tout son matériel devant la salle de concert © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Guillaume Caparos se prépare pour un nouveau concert, ce soir il va chanter devant 400 personnes, des agriculteurs, rassemblé à Mende pour un congrès. Avant de chanter il y a tout le matériel à installer. Le show commence à 22h, mais avant de chanter il y a tout un rituel, des préparatifs. Il est 15 h, guillaume arrive avec son fourgon et tout son matériel devant la salle de concert. Dans son camion, Guillaume transporte toute une scène de spectacle et il doit tout préparer seul. 3 heures plus tard le montage de la scène est terminé…Guillaume va bientôt monter sur scène avec il doit enfiler sa tenue de spectacle. Ce soir direction les toilettes pour se changer.

Pas de loge pour le chanteur des campagnes mais les toilettes sont disponibles © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Le voilà prêt à monter sur scène un show de 3 h ou Guillaume va enchaine reprise de chanson culte et récente. La fête se terminera au petit matin mais pas le temps de se reposer pour Guillaume. Le chanteur est toujours la recherche de nouvelle prestation. On le connait chanteur ingénieur du son …animateur de spectacle ….technicien ……je vous présente maintenant Guillaume Caparros le commerciale. En plein rendez-vous le téléphone de guillaume sonne. Encore du travail à venir pour guillaume, l’agenda 2019 commence à bien se remplir. Une 20 aine de mariages à partir du mois d’avril, des concerts à partir du mois de mai, mais avant ca Guillaume doit se produire sur la scène du magasin hyper u de Mende, la aussi une autre facette du métier.

Guillaume chez lui à Barjac à quelques kilomètres de Mende C’est dans sa garage reconvertit en studio d’enregistrement qu’il répète tous les jours © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Je retrouve Guillaume le lendemain chez lui à Barjac à quelques kilomètres de Mende.C’est dans sa garage reconvertit en studio d’enregistrement qu’il répète tous les jours.

Terre de Cévennes : le chanteur des campagnes Copier

En ce moment travaille sur un album avec des morceaux inédit, loin des reprises habituelles de chanson populaire. Une respiration dans la vie de cet artiste lozérien car son quotidien ressemble plus à celui d’un chef d’entreprise qu’à celui d’un artiste. Prendre des rendez-vous, décrocher des contrats et se vendre tout le temps. Gérer les comptes avec les recettes et les dépenses, installer la sono, monté et démonter le matériel.

C’est la vie d’un chanteur en milieu rural, un chanteur des campagnes mais Guillaume vit sa passion, chanter dans son département la Lozère avec l’espoir demain e devenir notre nouvel star de la chanson.