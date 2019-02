Terre de Cévennes : rencontre avec les loups du Gévaudan

Marvejols, France

Le parc des loups du Gévaudan se situe près de Marvejols, à plus de 1.000 mètres d’altitude. Une centaine de loups du Canada, de Sibérie, de Mongolie, d'Arctique et de Pologne vivent en semi-liberté dans un espace boisé de plusieurs hectares sur les terres de légendes du Gévaudan. L’intérêt principal du parc des loups, outre celui d’observer les loups, est de chercher à faire connaître l’animal. tel qu’il est réellement en effaçant ou en atténuant toutes les peurs qui ont couru sur lui dans les siècles passés et le réhabiliter auprès des visiteurs. Le parc dispose également d’un enclos de plus de 12 hectares où des études plus scientifiques se déroulent.

Chaque année, le parc attire plus de 70.000 visiteurs. C’est le site touristique le plus visité de Lozère.

Une promenade dans le parc vous permettra d’observer 5 sous-espèces de loups actuellement présentes (Mongolie, Sibérie, Pologne, Canada et Arctiques ; soit une centaine de loups). © Radio France - Sylvain Macchi

Le parc est tout d'abord l'œuvre d'un homme : Gérard Ménatory, journaliste au Midi Libre, qui recueille, en 1961, deux loups polonais . C’est comme ça que va naitre l’idée d'ouvrir un parc à loups en Lozère. En 1962, le parc zoologique de Sainte-Lucie est transformé en parc à loups.

En 1985, le parc ouvre aux visiteurs. En mai 1986, il compte 26 loups. En 1989, on dénombre 86 loups au parc. Au début de l'année 1991, la Fondation Brigitte-Bardot récupère une centaine de loups de Mongolie braconnés et s'adresse à Gérard Ménatory, un ami personnel de l'actrice, qui en recueille 80 dans le parc. Ainsi se crée le parc d'observation scientifique où est installée une partie de ces animaux. Le parc visiteur s'agrandit, mais la population de loups présents dans celui-ci également, c'est pourquoi 40 loups de Mongolie seront transférés vers le parc d'observation scientifique en 1994.

Le parc accueille sur 25 hectares une centaine de loups. © Radio France - Sylvain Macchi

Les loups présents dans le parc sont tous issus d'animaux nés en captivité, venant de divers zoos ou parcs européens, ou des descendants des loups de Mongolie sauvés par la Fondation Brigitte-Bardot. Ce sont tous des animaux "imprégnés" qui ne pourraient pas être réintroduits en milieu naturel, même dans des zones protégées, ayant perdu une grande partie de leurs instincts naturels.

Une promenade dans le parc vous permettra d’observer cinq sous-espèces de "canis lupus" (Mongolie, Sibérie, Pologne, Canada et Arctique), soit une centaine de loups.

Terre de Cévennes : Rencontre avec les loups du Gévaudan Copier