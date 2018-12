Terre de Cévennes : Voyage au centre de la Terre des Cévennes

Hures-la-Parade, France

Sur le Causse Méjean en Lozère, l'aven Armand est gouffre naturel, à 100 mètres de profondeur. Après une descente en funiculaire, la visite de l’Aven Armand vous amène à plus de 100 mètres sous terre à la découverte de l’un des plus purs joyaux de l’histoire de l’humanité. L'Aven Armand est un lieu unique et magique, c'est l'une des plus belles grottes de France. La Forêt Vierge et ses 400 stalagmites uniques au monde et bien entendu la plus Grande Stalagmite connue à ce jour dans le monde qui mesure 30 mètres.

la Plus Grande Stalagmite connue à ce jour dans le monde © Radio France - leclaire hervé

L’histoire de l'Aven Armand

Inexploré pendant des millénaires, l'Aven Armand appartenait à la famille des abîmes, objets de légendes terrifiantes, gosiers du diable accusés d'avaler des troupeaux et des voyageurs égarés. C'est à Louis Armand que l'on doit la découverte de l'Aven, qu'il explora en compagnie d'Edouard Alfred Martel, véritable pionnier de la spéléologie.

Le magnifique gouffre de l'Aven Armand - Hures la parade - Lozère, Occitanie, France © Radio France - leclaire

Les stalagmites

La formation de l'Aven Armand et de ses stalagmites si particulières fait intervenir deux phénomènes naturels lié à l'évolution dans le temps du milieu karstique (Érosion et corrosion des massifs calcaires) le creusement d'une vaste cavité son remplissage partiel par des concrétions (stalactites et stalagmites). La création de la cavité est le résultat de la dissolution de la roche calcaire par des eaux acides. Les eaux de pluie ne sont normalement pas acides, mais vont acquérir cette acidité, d'abord en traversant l'atmosphère, ensuite et surtout en percolant à travers le soi où elles s'enrichissent en gaz carbonique (CO²), issu de l'activité bactériologique sur la matière organique (végétaux, animaux, etc ...) Pénétrant dans les roches calcaires par leurs fissures, elle l'imprègne et creuse par dissolution des cavités de taille et de formes variables. L'évacuation des produits dissous est assurée par la circulation de l'eau vers les parties basses du relief ici la vallée de la Jonte. La cavité initiale, une fois amorcée, peut s'agrandir par effondrement de sa voute fragilisée par la corrosion.

La Forêt Vierge et ses 400 stalagmites uniques au monde © Radio France

La formation des concrétions procède du même processus de dissolution, mais lorsque l'eau chargée de calcaire dissout rencontre une cavité aérée, le gaz carbonique s'échappe libérant le calcaire qui va se déposer à la voûte en formant des stalactites et des excentriques sur les parois en donnant des draperies et des disques sur le sol en formant des gours et des stalagmites. A l'Aven Armand, les eaux, particulièrement riches en carbonates dissous, forment à la voûte des gouttes très lourdes qui ne séjournent pas assez longtemps au plafond pour former des stalactites importantes. Par ailleurs la grande hauteur de chute (plus de 40 m), accélère le dégazage provoquant une sursaturation en carbonate de la goutte qui en arrivant sur le sol explose en innombrables gouttelettes libérant leur importante charge minérale qui cristallisera d'autant plus rapidement autour du point d'impact. Cette précipitation provoque la formation d'assiettes plates, dont le diamètre, fonction des apports d'eau, suit les variations saisonnières des précipitations extérieures. Le développement des « feuilles » et des « ailettes » se fait ensuite par capillarité (migration de l'eau vers la périphérie où elle s'évapore plus facilement).

La Forêt Vierge et ses 400 stalagmites uniques au monde © Radio France

une descente en funiculaire, © Radio France