"Terres du son" et "Yzeures'n'Rock" attendent avec impatience le protocole de la Préfecture

On devrait donc éviter les festivals assis ! Roselyne Bachelot a fait connaitre la semaine dernière de nouvelles règles pour l'organisation des festivals à partir du 1er juillet. Ce sera donc debout, mais avec 4 mètres carré par personne, et en respectant une jauge qui sera définie localement par le préfet. En Indre et Loire, le festival Terres du son, à Monts, va bien se tenir du 9 au 14 juillet prochain, mais Pauline Ruby, sa coordinatrice, navigue encore à vue. Pauline Ruby espère avoir un protocole précis dans le courant de ce mois de mai. Elle attend plus de précisions de la part du ministère de la culture. "On a pas de protocole précis. La distance de 4 mètres carré par personne, ça signifie des croix au sol ? On y croit pas du tout. On a des scénarios. Ils sont prêts, que ce soit assis, debout, de la restauration en click and collect....mais on attend de connaître la formule retenue".

A Terres du son, il y aura 5 artistes par soir qui se produireont sur 2 scènes

Le festival Terres du son, qui attire en temps normal 25.000 spectateurs, a de toute façon décidé de proposer un nouveau concept cette année. Il change d'ailleurs de nom pour l'occasion, il s'appellera "Midi Minuit par Terres du son". Il y aura 5 artistes par soir, entre 19h et minuit, et qui se produiront sur 2 scènes. On y retrouvera notamment Grand Corps Malade, IAM ou encore Sébastien Tellier.

Ce sera un mini Yzeures'n'Rock

Dans le sud du département, le festival Yzeures'n'Rock sera lui aussi maintenu. Sébastien Manuel, co-organisateur, se félicite de cette décision même si lui aussi ne sait pas comment va se dérouler l'accueil des festivaliers. "On va voir quelle sera la jauge autorisée par la préfecture. Est ce qu'on part sur une jauge à 3.000, à 4.000, à 5.000 max? Il faut rester raisonnable. Si on arrive à faire 4.000 personnes cette année sur trois soirs, ce sera déjà super bien".