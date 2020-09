Tessa Worley, Romain Bardet... les sportifs vendent leurs accessoires pour les Étoiles Filantes

View this post on Instagram

La marraine des Étoiles Filantes @tessaworley vous donne rdv ce jeudi 17 septembre à Lyon ou en ligne pour une soirée exceptionnelle ! La vente aux enchères "Légendes du Sport" c'est dans 3 jours 🤩🤩🤩 C'est encore possible de s'inscrire et de passer un beau moment aux @pucesducanal ! Guinguette, BBQ et DJ set au programme 🤟🔥 Toutes les infos sont sur le site www.lesetoilesfilantes.org #association #lesetoilesfilantes #venteauxencheres #legendesdusport