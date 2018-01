Côte-d'Or, France

C’est les vacances et il fait un temps un peu pourri, alors on prend ses mômes sous le bras et on les emmène au ciné !

Le dernier dessin animé de Disney avec les studios Pixar, est une petite merveille ! Il est sorti il y a quelques semaines déjà, mais si vous êtes passé à côté, je vous conseille vraiment de mettre à profit les vacances pour allez découvrir l’histoire de Miguel, un petit mexicain trop mignon, qui rêve de devenir musicien. Mais le hic, et c’est un gros hic, c’est que la musique est bannie de la famille de Miguel depuis plusieurs générations, depuis que son arrière arrière grand-père a abandonné la famille au profit de sa carrière artistique.

Bon, vous l’aurez compris c’est pas gagné pour Miguel, mais c’est sans compter la magie de "dia de los muertos", cette journée très particulière au Mexique où les familles honorent leurs disparus, et par un étrange concours de circonstances, notre petit héros se retrouve au "Pays des Morts", où il va se mettre à la recherche de son arrière arrière grand-père, car c’est le seul de ses ancêtres qui puissent comprendre sa passion pour la musique.

C’est visuellement très beau, c’est drôle, tendre et émouvant. Et c’est plein de sujets de fonds hyper intéressants : la transmission, les traditions, comment trouver sa place au sein de la famille... Et ça soulève cette question que tous les parents se posent : comment à la fois protéger mes enfants et leur laisser la possibilité d’être eux-même ?

C’est Coco, le dernier dessin animé de Disney et si vous ne l’avez pas encore vu : foncez ! Il est à l’affiche un peu partout en Côte d'Or.

Une autre idée pour occuper les enfants : on reste au chaud, mais cette fois on va au musée de la vie bourguignonne à Dijon. C’est un musée qui retrace la présence de l’Homme en Bourgogne de la Préhistoire au Moyen-Âge. Ce WE, vous pourrez y visiter une chouette expo d’affiches publicitaires qui retrace le glorieux passé industriel de Dijon. La visite guidée dure une heure.

"Dijon s'affiche" : Samedi 6 janvier à 14h30 et dimanche 7 janvier à 16h

Plein tarif : 6 euros / tarif réduit : 3 euros - Réservations : 03 80 48 88 77



Dijon s'affiche

Ma dernière recommandation, c’est une belle initiative : Une boite à Dons !!! Ce n’est pas une idée de sortie, mais il faut sortir de chez soi pour y aller, alors ça marche quand même ! Une boîte à dons basée sur le partage. Le principe est simple : vous menez ce que vous voulez, ou rien du tout, et vous repartez avec ce qu’il vous plaît. Ni troc, ni réciprocité. Et vous pouvez aussi donner des choses qui ne sont pas matérielles : du savoir, des cours particuliers, de la main d'œuvre...

Boite à dons

Cette boîte à dons sera présente jusqu'au vendredi 5 janvier inclus devant le centre socio-culturel de Gevrey Chambertin, et elle déménage à Morey Saint Denis à partir de lundi.