Tester la course de trot et devenir driver le temps d'un baptême à l'hippodrome de Vichy

L'hippodrome de Vichy organise depuis quelques semaines des baptêmes payants de sulky, ces voitures très légères à deux roues attelées à un cheval. Quelques minutes et des tours de piste pour avoir les sensations d'un driver.

Depuis le meeting de Vichy en mai dernier, la société des courses de Vichy a lancé les baptêmes de sulky. Les jours de course, les visiteurs qui le souhaitent peuvent découvrir la sensation d'être un driver à l'hippodrome de Vichy, comprenez un jockey de trot attelé. Vous ne montez pas seul sur le sulky, c'est comme pour un baptême de saut en parachute vous êtes accompagné par un professionnel, Stéphane Dell'Aquila, entraîneur de chevaux et ancien driver. Il y a donc deux sièges sur l'attelage, deux tout petits carrés de plastique pour s'installer.

Upson, le cheval des baptêmes

Devant, c'est le cheval attitré pour les baptêmes : Upson, 9 ans. Un ancien cheval de course à la retraite qui retrouve ses anciennes sensations pendant les baptêmes sur la piste des trotteurs au milieu de l'hippodrome. Le temps d'enfiler une combinaison blanche pour éviter de se salir, un casque et des lunettes de protection et c'est parti pour trois tours de piste. Sur le dernier, Stéphane Dell'Aquila qui tient les rennes accélère "on monte à 35 voir 40 kilomètres heures".

Brian appréhendait un peu avant de monter mais au retour il arbore un grand sourire : "c'était super" raconte l'adolescent à son grand-père. Brian fait de l'équitation depuis trois ans mais il assure : "cela n'a rien à voir. On a pas le dos droit et il y a peu de choses à quoi se tenir, il faut avoir de la force dans les bras".

Voir de près la puissance du cheval de course

L'objectif de ces baptêmes payants c'est certes d'attirer des visiteurs amateurs de sensations mais aussi "faire découvrir le métier et ce que c'est d'être un driver", explique Stéphane Dell'Aquila, "on leur fait voir notre métier, ce que l'on fait tous les jours, toute l'année, qu'il fasse beau ou pas et leur fait voir aussi de plus près ce que c'est un cheval de course. Il y a beaucoup de puissance, on voit les muscles du cheval travailler et l'effort qu'il fait pour atteindre la ligne d'arrivée".

Sur son sulky Stéphane Dell'Aquila emmène des enfants, des adolescents et mêmes des amateurs de course qui "suivent les courses depuis toujours et qui n'ont jamais eu l'occasion d'être sur la piste avec un cheval de course". Depuis mai dernier, une vingtaine de baptêmes ont été organisés.