Testez votre culture dijonnaise sur Facebook

Quelle est la hauteur de la tour Philippe Le Bon ? D'où vient le nom Divio ? Quelle actrice née à Dijon a joué notamment dans Tous les matins du monde et Que la fête commence ? Si vous voulez avoir la réponse à ces questions, ou si vous pensez pouvoir apporter une petite anecdote sur la culture dijonnaise, rendez vous sur le groupe Facebook Tu sais que tu viens de Dijon quand ... Entre les photos de la ville postées par les Dijonnais, un habitant des Grésilles propose tous les jours pendant le confinement, une question de culture générale liée à Dijon.

Capture d'écran facebook © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Et sous chaque question, chacun y va de sa petite anecdote et de son petit commentaire. Une bonne idée pour se distraire un peu, pour se cultiver en s'amusant, et pour en apprendre encore un peu plus sur notre ville, en attendant de pouvoir à nouveau flâner dans les rues et visiter les musées.