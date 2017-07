TF1 va pouvoir diffuser de la publicité pendant ses journaux télévisés

Le CSA a autorisé ce mercredi la chaîne TF1 à diffuser de la publicité pendant ses journaux télévisés. C'est une première depuis la privatisation de la chaîne en 1987.

C'est une première pour une grande chaîne de télévision en France : désormais, TF1 va être autorisé à couper ses journaux télévisés par des coupures de publicité. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé ce mercredi la première chaîne à insérer des écrans publicitaires dans ses tranches d'information.

Le CSA a examiné les conditions de la reconduction des autorisations de diffusion de TF1 et M6 : https://t.co/27MDnesLJW — CSA (@csaudiovisuel) July 19, 2017

Selon le communiqué publié par le CSA ce mercredi, la chaîne pourra diffuser des coupures publicitaires uniquement dans ses journaux qui durent plus de 30 minutes, et sans dépasser la limite de 12 minutes de publicité par heure, déjà en vigueur. Une autorisation qui devrait permettre à TF1 d'augmenter considérablement ses revenus publicitaires : entre 10 et 40 millions d'euros par an en plus sont attendus.

En revanche, le CSA a refusé d'autres demandes de TF1 : pas question de réduire la part d'antenne dédiée au programmes d'information ni aux programmes jeunesse. La chaîne ne pourra pas non plus faire de promotion croisée pour sa chaîne d'information LCI.