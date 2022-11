Thaïlande, grande roue et retro gaming : la foire de Grenoble de retour début novembre

La Foire de Grenoble est de retour à Alpexpo, du 4 au 13 novembre 2022. Dix jours d'exposition avec plus de 300 exposants et près de 70 000 personnes attendues. Cette année, c**'est la Thaïlande qui est à l'honneur** et deux week-ends thématiques pour les enfants et les amateurs de vintage sont prévus.

ⓘ Publicité

"Je pense que les visiteurs ont envie de vivre une aventure et la Thaïlande permet de les dépayser par rapport à ce qu'ils vivent en Isère", se réjouit Nathalie Béranger, la présidente de Alpexpo. Un marché flottant s'étendra sur 1 000 mètres carrés, avec de la nourriture et des espaces scénographiques. En plus de cela, il y aura bien l'offre habituelle comme l'ameublement, le shopping, l'automobile et les produits du terroir avec la marque IsHere.

Un concours de pin-up

L'organisation promet un "programme fort, convivial et festif", avec la grande roue extérieure qui revient après sept ans d'absence à l'entrée du site et gratuite pour tous, ainsi que deux week-ends thématiques, le premier dédié aux enfants et le second consacré au vintage et au retro gaming. À cette occasion, 70 exposants seront présents proposant "du pur vintage, du néo-vintage en réédition comme des plaques émaillées ou des vinyles et puis des créateurs qui ont fait du nouveau avec de l'ancien", promet Laurent Girault, qui dirige la société Tandem Events.

Un concours de pin-up aura lieu, ouvert à une dizaine de participantes et présidée par la chanteuse professionnelle Mademoiselle Faustine qui explique que "on garde l'esprit d'élégance et de féminité mais tout en revendiquant un féminisme, avec le pouvoir de la femme et la femme libérée". Les inscriptions ouvrent à partir de mardi 18 octobre 2022 sur une page Facebook.

Pas de sobriété énergétique au programme

Dans ce contexte d'inflation, les organisateurs ne sont pas inquiets quant à la fréquentation. "Une entrée reste peu chère, il y a beaucoup d'invitations gratuites et ce sont bien sûr les commerçants qui fixent leur prix, juge Nathalie Béranger. Mais je ne pense pas que ça arrêtera le public de venir." L'entrée sera gratuite à plusieurs moments de la Foire ou pour certains publics : pour tous le jour de l'ouverture, pour les plus de 60 ans les 7 et 10 novembre, pour les femmes le 8 novembre et tous les jours pour les moins de 18 ans.

"On redémarre une année normale et on a des échos des autres foires de France qui sont très bon, les gens sont au rendez-vous", insiste la chargée de projet de la Foire, Loren Rey-Jolly. On anticipe beaucoup de demandes dans l'habitat notamment, après la crise sanitaire. Pas question non plus de faire dans la sobriété, selon Coralie Atten, la directrice des foires et salons : "Nous sommes dans une édition 2022 qui se veut festive donc sans restriction sur l'énergie, sur les lumières ou la musique. On anticipe les surcoûts mais on poursuit notre stratégie sur les aménagements durables sur le chauffage ou le recyclage."

Ce rendez-vous est attendu et il y a des retombées économiques pour les hôtels, les cafés, les restaurants de Grenoble et de l'Isère. Au total, 50 millions d'euros de recettes à l'issue de cette Foire.