"The Plague Tale : Requiem" développé par Asobo Studio Prix du Jeu Vidéo France Bleu 2023

L'histoire

A Plague Tale : Requiem poursuit les aventures d’Amicia et Hugo De Rune, six mois après les événements du premier volet A Plague Tale : Innocence.

Alors qu'Amicia a gagné en confiance et assume désormais pleinement son rôle de protectrice. Plus déterminée et confiante que jamais, elle se lance dans une nouvelle quête pour trouver un remède au mal qui ronge son petit frère. Mais lorsque les pouvoirs d’Hugo ressurgissent, mort et destruction s’abattent en un fracassant déluge de rats. Forcés de fuir à nouveau, ils placent leurs espoirs dans une île énigmatique qui pourrait être la clé du salut d’Hugo, au large de la Provence.

A Plague Tale: Requiem - Story Trailer

Kevin Choteau, Cédric Ruiz, animateur à France Bleu Mayenne et spécialiste du jeu vidéo, Julie Le Baron, rédactrice en chez de Canard PC, sont les invités de David Lantin dans La scène culture jeudi 22 juin à 20h30.

Plongez dans l'univers du jeu en quelques images

