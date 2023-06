The Voice, 1er single,... tout a démarré sur la Côte d'Azur pour Nade

Imaginez que vous êtes une artiste passionnée de musique, que vous avez travaillé dur pendant des années pour vous faire un nom sur la scène musicale, et que du jour au lendemain, tout s’effondre à cause d’une escroquerie. C’est ce qui est arrivé à Nade, une chanteuse talentueuse qui a vécu l’enfer de l’escroquerie musicale. Elle n’a pas baissé les bras et évoque son histoire bouleversante dans un premier single Je n’ai plus peur. Elle nous raconte son parcours incroyable, de ses débuts sur la Côte d’Azur à son aventure dans The Voice.

Nade, une artiste passionnée depuis toujours

Nade est originaire de Lyon, mais c’est sur la Côte d’Azur qu’elle a choisi de s’installer pour faire de la musique. Pendant douze ans, elle a enchaîné les concerts et les événements dans notre région. Elle a aussi écrit et composé ses propres chansons, révélant ainsi sa personnalité et son univers. "Le Sud m’a permis, en parallèle à l’événementiel, d’écrire, de composer et de me faire connaître aussi grâce à mes chansons", dit-elle.

Nade a fait de nombreuses scènes sur la Côte d'Azur

Nade, victime d’une escroquerie musicale

Mais tout n’a pas été rose pour Nade. Elle a vécu une expérience traumatisante d’escroquerie musicale, qui a failli mettre fin à sa carrière. Elle n’a pas voulu donner les détails de cette affaire, mais elle a choisi de se confier à travers son single Je n’ai plus peur. Une chanson qui exprime son courage et sa volonté de se relever après cette épreuve.

Son passage à The Voice

Repérée, elle se lance dans l'aventure The Voice. Elle interprète dans les auditions à l'aveugle, une de ses adaptations au piano de Bonnie Tyler It's a heartache. Tous les jurés (Zazie, Amel Bent, Vianney, Big Flo et Oli) la veulent dans leur équipe. C'est Vianney qu'elle rejoint. L'aventure s'arrête après une première battle. Mais l'effet télé-crochet passe par là, Nade reçoit de nombreux messages d'encouragements. Une première chanson est diffusée sur les plateformes de streaming, un album est en cours de production. Sortie à la rentrée.

