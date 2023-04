The Voice : Aïsha la candidate de Dordogne participe aux battles samedi soir

Aïsha a réussi avec brio les auditions à l'aveugle, il faut désormais s'attaquer à la deuxième étape, et pas des moindres : les fameuses "battles". La jeune femme de 18 ans, originaire de Carves en Dordogne, fait partie des talents qui continuent l'aventure The Voice avec ses coachs, Bigflo et Oli.

Lors des auditions à l'aveugle, les fauteuils rouges se sont retournés lorsqu'elle a interprété "you don't own me" de Lesley Gore . Samedi soir, Aïsha chantera sur la scène, en duo ou en trio, sur une même chanson. Et Biglo et Oli auront la lourde tâche de ne choisir qu'un seul talent à la fin. Petite nouveauté : les Toulousains seront installés au centre de la scène pour écouter leurs talents. A la fin, ils devront se séparer de la moitié de leur équipe.

Attention spoiler : avant la battle de samedi, retrouvez le coaching d'Aïsha ici .