Théâtre à Pau : les places au paradis gratuites pour la prochaine saison

Pau, France

Huit spectacles au programme de la prochaine saison théâtrale paloise. Deux spectacles aussi à destination du jeune public. Les places au paradis dont la capacité est d'environ quatre-vingt places, seront gratuites pour toute la saison théâtrale. "Nous voulons rendre le théâtre accessible à tous", précise l'adjoint à la Culture, Jean Lacoste. Premier rendez-vous de cette saison, les 8 et 9 octobre, avec un spectacle de Frédéric Mitterrand. L'ancien ministre de la Culture sera seul sur la scène pour "Bonsoir", un spectacle de mémoires, "une lecture autobiographique, intime et émouvante".

Des spectacles "seul en scène"

Deux autres "seul en scène" sont programmés. Après la représentation de Frédéric Mitterrand c'est François de Brauer qui investira la scène du théâtre Saint-Louis, le 5 et 6 novembre, avec "La Loi des prodiges", la satire d’un homme politique qui décide que la culture est inutile, il veut débarrasser le monde de ses artistes. Troisième "seul en scène", Gilles Cohen, révélé au grand public dans la série le "Bureau des Légendes", endossera le rôle de Charles dans "Mon dîner avec Winston", un hommage à Churchill les 10 et 11 décembre.

Les spectateurs pourront aussi voir "Le sourire au pied de l'échelle", les 28 et 29 janvier, avec Denis Lavant qui incarne le clown Auguste d'Henry Miller. Le 18 et 19 février, Juliette Deschamps a programmé un classique, Goldoni mis en scène par Clément Hervieu-Léger de la Comédie-Française avec "Une des dernières soirées de carnaval". Un autre classique, les 24 et 25 mars, avec "Arlequin poli par l'amour" de Marivaux mis en scène par Thomas Jolly. Puis Cyrano de Bergerac les 14 et 15 avril.

Deux spectacles pour le jeune public

Le 12 et 13 novembre, le théâtre Saint-Louis accueillera pour la première fois un spectacle jeune public, à partir de 9 ans, "l'Amour vainqueur", une opérette d'Olivier Py produite par le Festival d'Avignon. Le second spectacle à destination des jeunes viendra conclure la quatrième saison théâtrale, le 13 mai, avec "Petite Balade aux enfers", inspiré d'Orphée et Eurydice de Gluck.