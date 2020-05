Le Théâtre Antique d'Orange reste confiné jusqu'à nouvel ordre

Avec 170.000 visiteurs par an, le Théâtre Antique d'Orange fait parti des monuments historiques les plus visités du département et de notre région. Du moins, avant le début de la crise sanitaire et sa fermeture rendue obligatoire à la mi-mars. Malgré le déconfinement du début de semaine, le célèbre amphithéâtre romain ainsi que le Musée d'Art et d'Histoire voisin restent fermés à toute visite et jusqu'à nouvel ordre.

Masque et prise de température obligatoires

La ville d'Orange -propriétaire du monument- et Culture Espaces -son gestionnaire- ont pourtant élaboré un véritable plan de bataille pour permettre une réouverture rapide et dans les meilleures conditions sanitaires. Le document de travail que nous avons consulté prévoit notamment : un nombre limité de visiteurs par heure (60), le port du masque obligatoire, la prise de température, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, la désinfection régulière des installations ou encore l'arrêt du service audioguide. La circulation des visiteurs au sein du monument et des mesures de protection des salariés du site sont également prévues.

Un levier touristique essentiel

Le maire d'Orange Jacques Bompard espère que les arguments pèseront et que les autorités donneront rapidement leur feu vert à la réouverture de cet écrin de la romanité, déjà privé du festival lyrique Les Chorégies. Un coup déjà très dur porté à l'économie touristique de la ville et de la région.

C'est peut-être là que réside le problème, car le Théâtre Antique -comme le Palais des Papes à Avignon- jouissent d'une réputation internationale et attirent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs, inconcevable dans le contexte sanitaire actuel. La décision à prendre s'annonce donc compliquée pour le préfet de Vaucluse et pour le ministère de la Culture.