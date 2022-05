Théâtre d'Allonnes : une pièce en extérieur pour dénoncer une "urbanisation croissante"

Pas de scène, d'éclairage, ou de micro, la troupe "Hors les murs" (HLM) du théâtre de Chaoué d'Allonnes, près du Mans, joue en extérieur, ce dimanche 8 mai. Le décor sera les jardins familiaux de la Simonière, propriété de la ville. Elle loue les parcelles à des particuliers.

Au milieu des rectangles de jardin plus ou moins bien entretenus, les quatre comédiens de la troupe HLM vont se relayer pour produire une pièce engagée. Ils y dénoncent l'urbanisation croissante selon eux.

Le reportage de Lucie Amadieu Copier

Le comédien et slameur Alex, aussi appelé HDW, déclame un texte où il répète "la ville se rapproche". "On sait très bien que la ville s'étend : il y a pleins de constructions, d'habitations. On se demande jusqu'où ça va aller. Est-ce que la planète bleue deviendra grise entièrement ?"

Une pièce de théâtre où on peut réagir

Les spectateurs peuvent répondre à cette question, le metteur en scène, Maxime Pichon, les y encourage. "Il faut vraiment s'adapter sans cesse au terrain qui nous entoure et qui est tout le temps en train de bouger : une voiture qui passe, un passant qui nous interpelle. On tient à ce que ça apparaisse dans les restitutions."

"On ne vient pas faire un spectacle juste pour faire un spectacle entre nous. On vient donner à voir quelque chose et c'est important que les gens se l'approprient."

"Jouer à l'extérieur est un défi" selon le metteur en scène Maxime Pichon. Copier

Quatre représentations auront lieu ce dimanche 8 mai après-midi à 14, 15, 16 et 17 heures. Il faut réserver auprès du théâtre de Chaoué d'Allonnes au 02.43.80.40.08.