Théâtre, danse, arts de la rue...Le festival "Les Expressifs" est pleinement de retour à Poitiers

Le festival "Les Expressifs" a réinvesti les rues de Poitiers, après deux années perturbées par le Covid. Du 6 au 9 octobre, 230 artistes et 41 compagnies se produisent entre la place Charles de Gaulle et la place du maréchal Leclerc. Théâtre, danse, conte, musique émergente : il y en a pour tous les goûts et les Poitevins sont au rendez-vous.

Quelques minutes avant le début du spectacle de l'homme D, de la compagnie "Frichti Concept", la foule commence à s'amasser devant l'hôtel de Ville. Puis Brendan Le Delliou, de son vrai nom, débute son spectacle mêlant danse, théâtre de rue et poésie. Spectacle en mouvement, politique et parfois déjanté.

L'homme D : un spectacle sur le libre-arbitre

Tout commence dans le calme, il interprète un homme en costume, stressé par son rendez-vous à 17h, "pile", répète-t-il maintes fois. Plus de 100 personnes le regardent, la foule est attentive. La musique, douce. Il choisit soudain de mener sa vie selon les résultats d'une pièce à pile ou face, puis selon les résultats d'un dé. Après avoir embrassé un spectateur, du fait du hasard, il appelle le public à le suivre et à "sortir du cadre".

150 personnes se mettent en mouvement et le suivent dans les rues de la ville, durant une heure. La déambulation est impressionnante. Au croisement, le public doit choisir entre "gauche" et "droite", avant que la direction ne soit tournée en dérision dans un sketch politique. "Et comment va le centre ?", demande l'homme D, en faisant tourner son bassin. Plus tard, il fait répéter à son public un slogan et, sur une musique entêtante, entraine tout le monde dans ce qui ressemble à une manifestation. Les passants sont interloqués.

Brendan et l'un des nombreux dés de sa performance. © Radio France - Juliette Geay

"C'est incroyable, vraiment"

"C'est super, les messages passent sur la politique, l'environnement", raconte Dany, venue avec sa petite fille et séduite par le spectacle. "C_'est incroyable, vraiment_", entend-on dans la foule. Le spectacle se termine une heure plus tard, place Alphonse Lepetit, où un immense dé est installé. Les applaudissements durent.

"Je suis très heureux et très ému", raconte l'homme D à l'issue de sa performance. "Lorsqu'il y a beaucoup de monde comme ça, il y a un rapport avec les gens qui est fabuleux. Je sais pourquoi je fais ça", poursuit l'artiste, qui était déjà venu au festival "Les Expressifs" avec une autre oeuvre il y a quelques années.

Le spectacle de l'homme D est de nouveau programmé à 16h dimanche au départ de l'hôtel de Ville. Dès 14h, les amateurs de jazz pourront écouter le Fan'art de rut et les férues de théâtres assister aux représentations de la compagnie "La Débordante", à 14h30 et 16h30. Toute la programmation est disponible ici .