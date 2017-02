Théâtre à l'italienne de Semur-en-Auxois, une souscription est lancée pour financer la troisième phase des travaux

Fermé depuis 2012 pour non respect des normes de sécurité, le Théâtre à l'italienne de Semur-en-Auxois, créé en 1847, va rouvrir! Pas tout de suite, puisqu'il va falloir encore patienter jusqu'à fin 2017. Une souscription est lancée pour financer une partie de la troisième phase des travaux.

Ces travaux, entamés fin 2014, sont destinés à remettre ce magnifique petit théâtre de 300 places aux normes de sécurité, et notamment aux normes incendies. Le coût total du chantier débuté fin 2014 est estimé à près d'1,4 millions d'euros. Les travaux sont réalisés en 3 phases. Si les deux premières tranches (consolidation de la Tour Margot, un monument historique vieux de 700 ans, sur laquelle est appuyé le théâtre ; installation du chauffage, travaux d'électricité et de sécurisation technique) ont été largement subventionnées par l'Etat et la Région, pour la troisième il faut trouver de l'argent ailleurs.

L'affiche de la souscription lancée par l'association "les Amis de Semur" est placardée sur l'une des portes de la mairie © Radio France - Thomas Nougaillon

Une convention a été passée

Pour cette troisième phase de travaux, estimée à 640 mille euros environ, la ville est à la recherche de nouvelles subventions ; le Conseil départemental a par exemple promis de mettre 200 mille euros sur la table. Et pour plus d'efficacité une convention a été passée entre la ville de Semur-en-Auxois, la Fondation du Patrimoine et l'association "les Amis de Semur". Ces derniers, les Amis de Semur, ont lancé il y a 14 mois une souscription, pour tenter d'apporter leur pierre à l'édifice.

Près de 55 mille euros ont déjà été recueillis

Cette convention a déjà permis de recueillir près de 55 mille euros. Le but: atteindre la barre des 100 mille euros. Et après les particuliers ces derniers mois, en 2017, les Amis de Semur* vont taper à la porte des entreprises de la région pour développer le mécénat avec les entreprises.

Pour cette troisième et ultime phase de travaux il faut installer 285 nouveaux fauteuils, installer une nouvelle scène ou encore refaire toute l'électricité nous dit Catherine Sadon, maire de Semur-en-Auxois.

"Installer de nouveaux sièges, c'est un gros poste budgétaire, autre gros budget: la scène qui doit être entièrement refaite, l'électricité est également concernée puisqu'on doit remettre des luminaires et il y a aussi des travaux de peinture pour redonner au lieu son aspect d'origine ; bref cette tranche de travaux concerne tout ce qui doit permettre de faire fonctionner le théâtre"

Luc Morelon, président de l'association "les Amis de Semur" © Radio France - Thomas Nougaillon

Luc Morelon, président des "Amis de Semur" Partager le son sur : Copier

Pour Luc Morelon, président des Amis de Semur, cette souscription n'est pas vraiment un nouveauté dans la vie de ce théâtre, les Semuroises et les Semurois se sont déjà largement mobilisés par le passé.

"Au 19e siècle le théâtre a été construit par souscription des habitants, en 1905 lorsque le théâtre a brûlé, les gens ce sont mobilisés une deuxième fois et c'est cela qui est magnifique parce qu'il y a une continuité historique de cette mobilisation des habitants"

Catherine Sadon n'est pas seule en scène pour boucler le financement de la troisième phase des trvaux du théâtre, elle peut compter sur la Fondation du Patrimoine et sur les Amis de Semur! © Radio France - Thomas Nougaillon

Ouvert un 24 octobre 1847, la mairie voudrait le rouvrir le 24 octobre 2017

A l'issue des travaux, la mairie de Semur-en-Auxois souhaitait dans un premier temps rouvrir son petit Théâtre 170 ans jour pour jour après son ouverture officielle, c'est à dire le 24 octobre 2017. Mais ce n'est pas sûr que le chantier soit tout à fait terminé. Du coup il y aura ce jour là une grande manifestation même si le Théâtre ne sera sans doute pas tout à fait prêt.

Il reste encore beaucoup à faire avant de rouvrir le théâtre © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour participer à cette souscription c'est simple: il suffit de vous rendre sur le site de la Fondation du Patrimoine de Bourgogne, tout se fait en ligne, chaque don est déductible des impôts à hauteur de 66%.

La magnifique fresque peinte au plafond du Théâtre de Semur, juste au dessus des spectacteurs © Radio France - Thomas Nougaillon