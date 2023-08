Théâtre Ledoux à Besançon : les sièges de la salle font peau neuve

Vous les avez forcément aperçus si vous vous êtes baladés à Besançon ce vendredi 18 août. Une trentaine de cartons trônent devant l'entrée du théâtre Ledoux et ils contiennent... des mètres de tissu. Depuis maintenant trois semaines la salle de spectacle bisontine se refait une beauté.

Les cartons de livraison devant le théâtre © Radio France - Margaux Munoz

Les fauteuils sont restaurés de A à Z. La partie en bois du dossier est enlevée, rénovée et la tapisserie des fauteuils est totalement remplacée par une nouvelle. "Tout le tissu du dossier, des accoudoirs et de l'assise est en train d'être changé" explique Dan, ouvrier sur le chantier. Il faut ensuite remettre à leur place les 1300 fauteuils, un par un. Et cette manœuvre prend énormément de temps pour les ouvriers, encore plus dans ce théâtre qui comporte un étage mais qui n'a pas d'ascenseur.