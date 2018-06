Après trois ans d'études, la quinzaine d'élèves de l'école du Nord présente, du 19 au 23 juin, au théâtre du Nord à Lille, leur pièce de fin de scolarité, "Le Pays lointain (un arrangement)", d'après Jean-Luc Lagarce. La pièce a été choisie pour être donnée, un mois plus tard, au festival d'Avignon.

Lille, France

C'est l'histoire d'une carrière qui commence par une consécration. Celle des élèves de l'école du Nord. C'est une école professionnelle d'art dramatique, l'une des treize en France à dispenser le diplôme national supérieur du comédien. Les études durent trois ans, et la cinquième promotion termine en ce moment. Du 19 au 23 juin 2018, elle va jouer, au théâtre du Nord, son spectacle de sortie, intitulé "Le Pays lointain (un arrangement)", de Jean-Luc Lagarce.

Les quatorze comédiens seront sur scène. Car aujourd'hui, ce ne sont plus des élèves, mais de vrais professionnels. Margot Madec, l'une des comédiennes, avoue "beaucoup d'angoisse, parce que c'est le grand plongeon, la vraie vie qui commence."

Le festival d'Avignon dans un mois

Ce grand plongeon, les élèves de l'école du Nord le font directement dans le grand bain. Un mois après leur semaine de représentations lilloises, ils prendront la direction d'Avignon, et de son prestigieux festival de théâtre. L'école du Nord et son spectacle de fin d'études ont été choisis pour participer au festival In, la programmation officielle, extrêmement sélective, du 20 au 23 juillet, au théâtre Benoit XII.. Adrien Rouyart, comédien, considère cette opportunité comme "la cerise sur le gâteau. C'est une grande joie d'aller jouer la bas, avec une grande visibilité. C'est une sorte de vitrine, une chance."

Christophe Rauck, le directeur de l'école du Nord, met en scène la pièce, et se réjouit : "c'est une manière de saluer le travail de l'école. Certains de ces jeunes sont très doués, d'autres ont carrément une très belle magie sur le plateau. Il y a un enjeu à Avignon, mais ça ne m'inquiète pas. La boucle se termine avec un beau dessin !"

Christophe Rauck, directeur de l'école du Nord

C'est quand même un public exigeant

Ces jeunes, qui ont entre 22 et 28 ans, bénéficient donc d'un très beau début de carrière. Lucas Samain fait partie des deux élèves-auteurs de cette promotion, il a travaillé sur l'adaptation de la pièce de Jean-Luc Lagarce, en ajoutant d'autres textes de l'auteur à l'original. Il souligne qu'on "ne peut pas parler d'accomplissement, mais ce sera peut-être un bond, peut-être que ça va nous faciliter les choses. Mais c'est quand même un public exigeant. Ce sera de toute façon une super expérience."

