THÉÂTRE - Michel Sardou et Marie-Anne Chazel sur scène à Chalon-sur-Saône

"Représailles", avec Michel Sardou et Marie-Anne Chazel, c'est ce vendredi 13 janvier au Parc des Expositions de Chalon-Sur-Saône.

"Représailles", c'est Rosalie qui, le soir du mariage de sa fille, découvre que son mari la trompe et lui ment. Comme Francis aime toujours Rosalie et qu'il n'a pas envie de tout perdre dans un divorce, il va devoir à nouveau mentir à sa femme. Rosalie va se venger !

Chalon-sur-Saône, c'est la reprise de la tournée et, la tournée, elle aime ça Marie-Anne Chazel.

"On va dans des régions qu'on connaît plus ou moins, on retrouve de la famille, on découvre des bistrots. On est ensemble, c'est la vie de troupe. On vit ensemble, on s'engueule, on se fait des cadeaux, on fait des balades. C'est une vie que j'aime beaucoup."

— Marie-Anne Chazel, comédienne