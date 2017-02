THÉÂTRE : Philippe Torreton à Dijon dans "La résistible ascension d'Arturo Ui"

"La résistible ascension d'Arturo Ui", c'est une pièce à voir jusqu'à samedi au Grand Théâtre de Dijon. Nous avons rencontrés Philippe Torreton (Arturo Ui) dans son décor.

Philippe Torreton est dans "La résistible ascension d'Arturo Ui" au Grand Théâtre de Dijon du mardi 31 janvier au samedi 4 février.

ça raconte quoi?

"La résistible ascension d'Arturo ui" c'est la montée en puissance et l'ascension d'un dictateur. Il n'a pas peur de tuer, de magouiller, vous allez adorer le détester ! Nous avons rencontrés Philippe Torreton (Arturo Ui) sur la scène du Grand Théâtre. Ecoutez.

La résistible ascension d'Arturo Ui - Cosimo Mirco Magliocca

Une pièce dans l'air du temps

Brecht, dans son texte original, mettait en scène un certain Hitler. Dans la mise en scène de Dominique Pitoiset et Philippe Torreton, on peut chacun mettre sur la tête d'Arturo Ui le visage du personnage politique de notre choix.

Notre rencontre complète avec Philippe Torreton

