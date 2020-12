Théâtres, cinémas, musées : le cri de désespoir et de colère des acteurs de la culture

Théâtres, musées et cinémas devront rester fermés au moins trois semaines de plus.

Le gouvernement a annoncé ce jeudi soir le report de la réouverture des lieux accueillant du public, tels que les théâtres, les cinémas et les musées, pour au moins trois semaines. Les acteurs de la culture, désespérés et en colère, témoignent au micro de leur radio locale.

Détresse et appréhension

La détresse est telle que le patron du cinéma de Dieppe a brûlé un siège dans la rue en se filmant, pour crier sa colère. "Je pense sincèrement que ce gouvernement ne fait que de la communication. Donc on tue la culture, le cinéma, le vivre ensemble, pour faire croire qu'on fait quelque chose pour lutter contre ce virus ?" s'insurge-t-il, la gorge serrée.

"J'appréhende beaucoup 2021 et 2022", confie Jean Rochas, PDG du cinéma le Capitole d'Uzès, le plus ancien cinéma de France encore ouvert. Ce nouveau délai est une "catastrophe économique sans nom", selon le cinéma le Sémaphore à Nîmes. Effectivement, "on a perdu 60% de chiffre d'affaire depuis le premier confinement", calcule Françoise Ferrand, directrice du cinéma associatif Le Manoir, à Talmont-Saint-Hilaire, en Vendée. Le cinéma Pathé Quinconces du Mans estime la perte de chiffre d'affaires à 100 millions d'euros environ pour 2020 à cause de la crise sanitaire.

"On est encore une fois face à un nouveau gouffre", affirme le directeur de la salle de spectacle Bains-Douches à Lignières (Indre), Sylvain Dépée. "L'ascenseur émotionnel est retombé au fond du trou", se désespère aussi Jean-Christophe Parquier, gérant du Préô de St-Riquier, un café-théâtre de 120 places à une dizaine de kilomètres d'Abbeville. Il avait prévu de rouvrir son établissement le 18 décembre, et tout était prêt. "L'apnée est longue et difficile", témoigne le comédien Alexis Louis-Lucas, qui a fondé la compagnie Taxi Brousse à Quetigny en Côte-d'Or. D'autant que "ça va être de plus en plus compliqué de reporter les spectacles", prévient Salvador Garcia, directeur du théâtre Bonlieu à Annecy.

Pour Macha Makeïeff, la directrice du théâtre de La Criée à Marseille, d'ailleurs, c'est bien plus qu'une question financière : "C'est pour beaucoup un contre-feu à la solitude, surtout dans ce moment étrange. Ce sont des rendez-vous qui comblent un vide. Ça va faire des dégâts, dans les âmes et dans les cœurs."

Colère et incompréhension

Plus que de l'injustice, l'emblématique patron du théâtre la Choucrouterie de Strasbourg, Roger Siffer ressent de la frustration et de la colère : "C'est n'importe quoi. D'un côté, tu peux aller à 500 personnes dans un supermarché et se marcher dessus. Et de l'autre côté, tu n'as pas le droit d'ouvrir une salle de spectacles avec un siège sur deux. Je trouve ça aberrant".

"Personne ne comprend", dit aussi Nathalie Besançon du théâtre L'Empreinte, à Brive et Tulle. "On sait qu'on est des lieux où le virus ne circule pas, il n'y a eu aucun cluster dans les salles de spectacles, les protocoles y sont très stricts, jauges y sont réduite". Elle dénonce un délai "surréaliste".

"On a besoin de cohérence. On ne retrouve pas cette cohérence dans les annonces du Premier ministre. Quand on voit les flux de personnes dans les galeries commerçantes, les transports, on ressent une forme d'injustice", affirme le directeur du cinéma Le Sénéchal, à Guéret.

"On trouve inadmissible que la culture soit la variable d''ajustement des mesures sanitaire" , s'insurge Mathilde Moreau, directrice de la Compagnie du café théâtre à Nantes. "Nous arrêter en pleine élan est une vraie catastrophe" se désole Philippe Gautier, nantais, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens de France (Snam-CGT).

"Je veux bien qu'un jean chez Zara soit important, mais la culture n'est pas plus dangereuse que le commerce !" estime Vincent Cavaroc, directeur de la Halle Tropisme à Montpellier.

Même incompréhension face à la réouverture des lieux de culte : "On accueille du public de la même manière, on gère les flux, on est capable de limiter le nombre de personnes. Il y a un protocole sanitaire qui est prêt depuis le 22 juin", détaille Stéphane Castro, invité de France Bleu Berry. "On limite les spectateurs dans le hall et dans les salles de cinéma ; un fauteuil d'espace entre les groupes ; la désinfection évidemment ; du gel hydroalcoolique ; les gens restent assis et gardent leurs masques tout le temps ; les salles sont ventilées", liste le directeur du cinéma CGR de Châteauroux.

Dans les Pyrénées-Orientales, les salles de sport, elles aussi, appellent à l'aide. "Il faut des actes pas des discours !" demande Sébastien Rozier, propriétaire de plusieurs salles Fitness Park à Perpignan et Pollestres. Les salles de sport ne pourront théoriquement rouvrir que le 20 janvier prochain, sous réserve d'une amélioration notable de la situation sanitaire. "On nous a fermé de façon totalement arbitraire, sans preuve de contaminations dans nos établissements", estime Sébastien Rozier.

Un recours possible ?

L'acteur Charles Berling prépare un recours en référé-liberté pour demander la réouverture au plus vite des salles. Plus de 300 professionnels du secteur de la culture soutiennent ce recours. Parmi eux, plusieurs directeurs et directrices de Centres dramatiques nationaux.

Le référé-liberté permet d'obtenir du juge des référés "toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté atteinte de manière grave". Une fois saisi, le juge se prononce en principe dans un délai de 48 heures.