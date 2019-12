Thénioux : Johnny au centre du Téléthon

Thénioux, France

Johnny Hallyday est venu chanter à Thénioux, le 8 juillet 1967. A l'époque, la plage de Thénioux accueillait régulièrement les chanteurs de la génération yéyé... Vous pourrez participer à un Rando-Quizz, à 14H30 sur le thème de la venue de Johnny à Thénioux, avant un concert et la projection de documents retraçant cette époque où Thénioux était une capitale de la chanson. La participation est libre et toute la recette sera versée au Téléthon.

Frédéric Giton, et quelques habitants de Thénioux ont mis des mois à retrouver la trace de ce concert de Johnny dans leur village. © Radio France - Michel Benoit

A Thénioux, les anciens se rappellent de ce concert de Johnny dans leur village. Mais voilà, il n'y en a quasiment aucune trace : " Ce concert n'est mentionné nulle-part, explique Frédéric Giton, secrétaire des diables verts de Thénioux-Méry. Personne n'en a parlé dans la presse locale lors du décès du chanteur, et il n'apparaît pas non plus sur le site officiel qui recense tous les concerts de Johnny, au long de sa carrière. Pourtant depuis tout petit, on m'en parle. Je me suis dit qu'il fallait à tout prix en retrouver la trace pour que les plus jeunes se souviennent. D'autant que les anciens vont disparaître un jour et que la tradition orale ne suffira pas à en perpétuer le souvenir. "

Thénioux Plage a rythmé la vie du bassin de Vierzon durant plus de trois ans, grâce à la venue de grands artistes. © Radio France - Michel Benoit

Frédéric et ses amis ont donc épluché les archives locales mais avec une fausse indication : on leur avait dit que le concert avait eu lieu en 1966 : " C'est Arlette Braud, qui a trouvé dans la presse que Johnny avait fait une tentative de suicide en 1966. Elle s'est donc dit qu'il n'avait pas pu venir à Thénioux cet été là. On a donc concentré nos recherches sur l'année suivante, en épluchant les archives locales."

Johnny n'a pas été la seule vedette à venir à Thénioux. © Radio France - Michel Benoit

Et bingo ! Ils mettent la main sur un article du Berry Républicain annonçant la venue du chanteur le 8 juillet 1967. Ce sera donc le thème de ce rando quizz à travers le village : 14 questions avec des propositions de réponse ; un guitariste reprendra les succès de l'époque de Johnny... L'idole ne fut pas le seul à venir à Thénioux : " A l'époque, Mr Marchand gérait une salle baptisée La Plage, le long du canal. Il a fait venir Adamo, Antoine, Dick Rivers, Richard Anthony, Eddy Mitchell et bien d'autres. Pas mal pour un village de seulement 504 habitants à l'époque." Un âge d'or pour Thénioux de 1965 à 1968... Attention, il vaut mieux vous inscrire pour cet après-midi souvenir à Thénioux, en appelant au 06 83 74 44 87 ou au 06 87 25 93 90.