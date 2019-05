Thénioux : Un pont-levis sur le canal de Berry

Un pont-levis inauguré à Thénioux, près de Vierzon... Non, on n'est pas revenu au temps des châteaux-forts, c'est un pont-levis sur le canal de Berry. Cet aménagement va permettre d'allonger le parcours des bateaux électriques proposés aux touristes.

Vierzon, France

Jusqu'à présent, le pont de la Roussellerie, à Thénioux, faisait obstacle au passage des bateaux électriques sur le canal de Berry. C'est donc fini, grâce à ce pont-levis que les touristes manoeuvreront eux-mêmes. Pas de système électrique, c'est à la main que l'on relève le pont-levis : " Ce sont les navigants qui s'en chargent. On leur explique la manoeuvre. Des marches ont été installées à l'amont et à l'aval du pont, détaille André Barre, président de l'Arecabe. On leur donne une clef et ils actionnent le pont-levis. Le bateau passe et le navigant récupère la personne qui a fait la manoeuvre."

Une manoeuvre à la main permet de relever le pont-levis de la roussellerie © Radio France - Michel Benoit

L'association vient de recruter un service civique qui pourra aider les navigants à la manoeuvre notamment pour les touristes les plus âgés. Un aménagement qui a coûté 135.000 euros, payés principalement par l'état et la communauté de communes Vierzon Sologne Berry. Et une ballade sur le canal de Berry qui pourra atteindre les 10 km désormais : " Jadis, on ne naviguait qu'une heure et maintenant, avec le pont-levis, ils pourront naviguer une heure et demi, voire beaucoup plus puisqu'on pourra leur faire passer l'écluse de Launay, et les gens pourront rentrer dans Mery sur Cher."

Le pont-levis en position haute © Radio France - Michel Benoit

L'Arecabe proposera des paniers pique-nique cet été pour agrémenter la journée. Ces petits bateaux électriques sont très faciles à piloter. L'année dernière, l'Arecabe a accueilli 1.700 touristes à l'embarcadère de Thénioux. L'objectif est de 2.000 cette année. Dominique, l'un des bénévoles de l'association : " Quand ils reviennent à l'embarcadère après leur petit voyage, j'aime bien plaisanter en leur faisant croire qu'il faut faire un créneau avec le bateau. Ce qui est super pour les familles, c'est de mettre les enfants au volant. Les gens adorent ! "

Les bateaux électriques à l'embarcadère de Thénioux © Radio France - Michel Benoit

Une ballade apaisante au rythme de l'eau pour surprendre un héron ou une aigrette : " Le rêve, ce serait de pouvoir aller jusqu'à Vierzon, admet François Dumon, président de la communauté de communes, Vierzon Sologne Berry, mais il y a beaucoup d'obstacles encore et il faudrait beaucoup d'argent pour rendre la navigation possible, et ce n'est pas pour tout de suite."

L'embarcadère de Thénioux et les bénévoles de l'Arecabe © Radio France - Michel Benoit

Et à Vierzon, c'est la grosse nouveauté de l'été, l'Arecabe propose d'embarquer les touristes sur le bateau Le Cher, stationné depuis l'hiver sur le quai du bassin. Un bateau citerne des années 40, remis en état. Des ballades étaient déjà proposées cet hiver mais uniquement le weekend, une vingtaine de personnes peuvent embarquer.