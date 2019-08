Thérèse Ouaki-Morello fière de peindre les pavois-trophées des joutes de Sète depuis 30 ans

Sète, France

Il lui aura fallu plus de 200 heures de travail, plusieurs couches de peintures acryliques puis de peinture à l'huile, sans oublier les quatre couches de vernis : Thérèse Ouaki-Morello peut enfin présenter ses 12 nouveaux pavois. Des récompenses pour les meilleurs jouteurs de la Saint-Louis 2019 à Sète (Hérault), pour l'instant entreposées dans un local de la mairie.

De l'art de la copie

Formée aux Beaux-Arts de Sète, avec Madame Mancy, qui a formé des artistes comme Di Rosa, Combaz, et autres, elle reproduit des œuvres depuis des années et dès ses 7 ans avec la Vénus de Milo. "Je fais des créations, mais je mets un point d'honneur à la copie, parce qu'il y a bien longtemps, c'était une tradition. On rentre dans l'intimité, les mécanismes du peintre et c'est un enrichissement"

"La copie permet de rendre éternelle la pièce maîtresse. On travaille à la manière de, sans être faussaire, en rendant hommage." - Thérèse Ouaki-Morello.

Pour reproduire l'affiche de Gilles-Marie Dupuy, elle l'a affichée chez elle pendant une bonne semaine. Pour l'observer : "Tout le travail se fait d'abord dans l'esprit. Mon mari me dit souvent : 'Le temps passe, tu commences quand ?' Je lui réponds que j'ai presque fini !" Une fois le pinceau en main, la réalisation est rapide.

Une Saint-Louis 2019 particulière

Cette année, Thérèse fait partie des invités d'honneur tout comme sa nièce Fidji Simo directrice de l'application Facebook. Un hommage est aussi rendu à son père, sur la façade de la mairie. Une édition 2019 pleine d'émotion pour elle, qui est d'autant plus fière de peindre un des symboles de sa ville : "J'adore Sète et je n'ai jamais eu envie d'aller ailleurs. J'ai beaucoup voyagé et je n'ai jamais retrouvé l'âme d'ici ailleurs."

"Je n'ai pas retrouvé cette vibration dans mon estomac que provoque la ville de Sète." - Thérèse Ouaki-Morello

