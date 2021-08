Thierry Liagre, acteur dans "Les Visiteurs" ou "La Soupe aux choux", est mort à l'âge de 68 ans

Il était furtivement apparu dans les plus grandes comédies des années 80 et 90. L'acteur grenoblois Thierry Liagre, aperçu sur grand écran dans des films comme "La Soupe aux choux", "Banzaï" ou encore "Les Visiteurs", est décédé à l'âge de 68 ans. C'est son agence, SB Talents, qui l'annonce sur Twitter mercredi 18 août. "Tous ceux qui l’ont rencontré n’oublieront pas son talent, sa gentillesse et son rire", a-t-elle expliqué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Né à Grenoble, Thierry Liagre a suivi une formation de théâtre au cours Simon à Paris au début des années 80. Il a d'ailleurs joué dans une vingtaine de pièces entre 1983 et 2020. Au cinéma, le comédien s'affiche aux côtés des plus grands dès le début des années 80, avec le rôle du médecin dans "La Soupe aux choux", donnant la réplique à Louis de Funès. Il joue ensuite dans plusieurs films de Claude Zidi : "Banzaï" (1983), "Ripoux contre ripoux" (1989) et "La Totale !" (1991). Thierry Liagre se fait aussi remarquer dans "Les Visiteurs" en 1993, aux côtés de Jean Reno et Christian Clavier, où il incarne le cuistot fou de rage du restaurant Courtepaille.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dans de nombreuses séries télévisées

L'acteur grenoblois est aussi célèbre pour ses rôles à la télévision. Il apparait notamment dans "Marie Pervenche", "Navarro", "Maigret" ou "Julie Lescaut". Thierry Liagre a aussi eu un rôle dans "Les Vacances de l'amour", une sitcom entre 1996 et 2004 qui fait suite à "Hélène et les Garçons" et "Le Miracle de l'amour". Il y joue le capitaine Roger Garcia, dans la saison 3. Le comédien fera même une apparition dans "Les Mystères de l'amour" en 2017, la suite de cette série d'AB Productions.

L'actrice et metteuse en scène Catherine Marchal a tenu à lui rendre hommage sur son compte Twitter. Elle salue l'un de ses "plus anciens amis de café théâtre". "On a tellement ri ensemble", se souvient-elle dans sa publication. "J'espère que tu vas trouver quelques potes pour continuer à te marrer là-haut", continue-t-elle sur Instagram. "Nous ici pour le moment ça rigole plus trop mais ne t'en fais pas, ça va revenir."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix