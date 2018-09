Il a pris ses fonctions le 3 septembre 2018. Thierry Mandon est le nouveau directeur de la Cité du Design de Saint-Étienne. Il veut améliorer le rayonnement de la structure et construire un modèle économique viable.

Saint-Étienne, France

Le nouveau directeur de la Cité du Design est arrivé à Saint-Etienne. Thierry Mandon a rencontré la presse ce lundi pour dire sa joie de s'installer à Saint-Etienne, ville dans laquelle il "a vécu de très belles années quand (il était) étudiant". Son objectif c'est de bâtir un modèle économique viable pour la Cité du design, consolider l'école, se tourner vers les entreprises et l'international et ouvrir un point d'ancrage à Paris pour améliorer le rayonnement de la structure. Il veut également chercher de nouvelles sources de financement.

"Je pense qu'il faut partir sur l'idée, si on se projette à 10 ans, que les moyens de la puissance publique sont limités, explique Thierry Mandon, qu'on est probablement ici à un plafond plutôt qu'à un plancher. Et qu'il faut chercher ailleurs les financements dont on aura besoin pour se développer".

Thierry Mandon a été secrétaire d'État chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. A son actif, il a présidé le Génopôle sur les biotechnologies, il a créé le projet Opticsvalley sur les technologies numériques et Teratec sur le haut calcul intensif.