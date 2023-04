Thomas et ses perruques arrivent à Carros mercredi

loading

Nommé aux prochains Molières

Thomas joue ses perruques est un spectacle qui est très attendu qui est d'ailleurs nommé "meilleur seul en scène" et "révélation masculine" aux prochains Molières. On ne se fait pas trop de cheveux pour lui, il devrait repartir avec quelque chose.

Une perruque = une micro-fiction

Thomas et ses perruques c'est une galerie de personnages drôles et tendres que Thomas Poitevin incarne en mettant des perruques sur scène. Pour Thomas, la perruque est à la fois un accessoire sérieux et grotesque. Chaque changement de perruque transforme Thomas en un nouveau personnage, prêt à nous faire voyager dans une nouvelle micro-fiction. L'ambition ? Faire passer ces drôles de personnages du cadre Instagram (où les personnages ont été créés) à la scène, où ils pourront prendre vie et faire rire et émouvoir les spectateurs.

Une date sur la Côte d'Azur

Thomas et ses perruques est joué mercredi 5 avril à la Salle Juliette Gréco de Carros à 20h.

