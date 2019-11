Thomas Pesquet à Auffay : "Je l'ai connu en culotte courte", raconte le maire

En visite dans sa ville d'enfance, Auffay, près de Rouen, Thomas Pesquet est fait citoyen d'honneur et donne une conférence ce vendredi. Le maire Christian Suronne assure qu'il était déjà charmant quand il était adolescent.

Thomas Pesquet est en visite dans sa ville d'enfance : Auffay ! Thomas Pesquet est le dixième Français à partir dans l'espace en décollant le 17 novembre 2016 à bord de Soyouz MS-03, dont l’équipage occupe la Station spatiale internationale de novembre 2016 à juin 2017. Il est né à Rouen mais il a donc grandi à Auffay... C'est là qu'il a forgé sa vocation !

Un "Espace Thomas Pesquet" inauguré

"Il disait déjà tout jeune qu'il voulait être pilote", raconte le maire de Val-de-Scie et maire délégué d'Auffay (Auffay a fusionné avec d'autres communes pour devenir Val-de-Scie). Thomas Pesquet sera nommé citoyen d'honneur de la ville d'Auffay. Un jardin public "Espace Thomas Pesquet" sera inauguré en sa présence à 16h15, avec une table de lecture qui rappellera les étapes de son décollage.

Ensuite, il donnera une conférence en fin d'après-midi, en présence d'enfants et de collégiens des environs. Christian Suronne se souvient de Thomas Pesquet jeune homme : "Il est arrivé à Auffay à 6 mois avec ses parents, il a fait sa maternelle, sa primaire, son collège ici, il est parti à 16, 17 ans, j'étais commerçant et je le voyais souvent, je l'ai connu en culotte courte ! Et il était déjà charmant."

"Je lui ai dit 'Thomas, tu as toutes les qualités !'"

Le contact pour organiser l'événement s'est fait très simplement : "Il m'a expliqué ce qu'il voulait, il tenait vraiment à ce que des enfants soient là, il pense à l'avenir et à la relève !"

Christian Suronne ne tarit pas d'éloges sur l'astronaute : "Je lui ai dit la première fois qu'il est venu me voir dans mon bureau 'Thomas, tu as toutes les qualités !', il est simple, il est gentil, il est beau garçon, il est sportif, il est intelligent !"

Thomas Pesquet est très sollicité et il ne peut honorer toutes les demandes qui lui sont faites, car il prépare son prochain départ : "C'est un honneur pour notre ville, c'est une rencontre historique et les gens doivent se sentir honorés que Thomas vienne les rencontrer !"