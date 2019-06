Thomas Voeckler est nommé sélectionneur de l'Equipe de France de cyclisme

France

L'Alsacien était pressenti depuis quelques jours pour prendre le relais de Cyrille Guimard. C'est désormais officiel : Thomas Voeckler devient le manager de l'Equipe de France de cyclisme sur route.

La Fédération française de cyclisme a annoncé la nomination ce dimanche 30 juin, en marge des Championnats de France qui se déroulent à La Haye-Fouassière, en Loire-Atlantique. L'Alsacien Thomas Voeckler s'est dit "très fier d'avoir été nommé manager de l'équipe de France de cyclisme sur route."

Deux ans après avoir mis fin à sa carrière de coureur cycliste professionnel, Thomas Voeckler va endosser un nouveau costume tout en restant ambassadeur pour Amaury Sport Organisation et consultant pour France Télévisions. "Je rêvais de ce poste car j'aime le vélo et ce que font les coureurs français aujourd'hui me fait plaisir. Ce qui est possible aujourd'hui ne l'était pas forcément il y a une dizaine d'années et cela me donne envie de partager une aventure avec ces coureurs français."

Thomas Voeckler, né à Schiltigheim et résident à Mouilleron-le-Captif en Vendée, est l'un des coureurs français les plus populaires. Vainqueur de quatre étapes sur le Tour de France, il a porté le maillot jaune en 2004 et 2011 pendant dix jours, à chaque fois.

Le premier enjeu aura lieu dans deux mois, avec l'objectif de titre aux Championnats du monde au Royaume-Uni en septembre, avant de viser le titre olympique en 2020 à Tokyo.