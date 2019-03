Thomery : la maison de Rosa Bonheur retenue dans la nouvelle liste du loto du patrimoine de Stéphane Bern

Thomery, France

L’impératrice Eugénie s’y est rendue, comme beaucoup d’autres grands du XIXe siècle : la maison de Rosa Bonheur, à Thomery en Seine-et-Marne, fait partie des monuments qui intègrent la nouvelle liste du loto du patrimoine, dévoilée ce dimanche 10 mars. Opération de la mission Stéphane Bern pour restaurer 18 monuments français, le loto va permettre à Katherine Brault, la propriétaire du château, de rénover l’atelier de Rosa Bonheur, le parc de quatre hectares et la tourelle emblématique.

La maison de Rosa Bonheur rouverte au public

Un "conte de fée" pour la passionnée. "Je ne suis même pas sur un nuage, je suis encore plus haut que ça, c’est merveilleux, je n’en reviens pas" avoue Katherine Brault à France Bleu Paris. "Avec cette argent, on va pouvoir restaurer l’atelier de Rosa Bonheur, la peintre la plus vendue au monde de tout le XIXe siècle." Car en effet, c’est la maison d’une sacrée femme qui va retrouver un coup de jeune. Peintre mondialement célèbre, pionnière du féminisme, elle s’installe à Thomery pour sculpter et peindre les scènes animalières qui font son succès. A 37 ans, elle devient la première femme française à pouvoir s’offrir un château avec le fruit de son travail.

Et "ce lieu n’a pas bougé, il est toujours comme il était à l’époque de Rosa Bonheur, explique la propriétaire. Il est arrivé jusqu’à nous à peu près en bon état, il faut absolument qu’on le transmettre aux générations futures de la même façon." Seulement, l’humidité est en train de s’infiltrer dans les boiseries de l’atelier et "toute la décoration intérieur que Rosa Bonheur a commandé s’effrite", détaille Katherine Brault. Le parc aussi mériterait d’être redessiner même si les lignes, les bosquets de l’époque sont toujours là. "Si on a un peu plus d’argent, on refera aussi le pavillon des muses, qui se trouve au milieu du parc et qui date du XVIIIe siècle", anticipe la propriétaire.

Pour l’instant déjà, Katherine Brault, qui a appris en même temps que nous tous la bonne nouvelle ce dimanche matin, attends les instructions de la mission Bern.