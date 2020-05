Thonon-les-Bains : plongée, planche à voile, windsurf... autorisés sur le Léman

A partir de ce 20 mai et jusqu'au 2 juin, la liste des activités sportives autorisées à Thonon-les-Bains sur le Léman s'allonge. Désormais, wind-surf, planche-à-voile et même plongée sont autorisés.

A chaque lac ses dérogations, à chaque commune même ses activités autorisées pendant ce déconfinement par étapes, pour faire face à l'épidémie de coronavirus.

A Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, le Préfet vient de prendre un arrêté permettant de nouvelles activités sportives sur le Léman à partir de ce 20 mai et jusqu'au 2 juin prochain.

Sont désormais autorisées les activités de canoë, kayak, aviron, paddle, plongée subaquatique, planche-à-voile et wind-surf. Cependant, l'accès aux plages étant toujours interdit, les adeptes ne peuvent s'élancer que depuis une base nautique ou un ponton. la simple baignade dans le lac n'est toujours pas autorisée.

Les sportifs concernés doivent aussi respecter les gestes barrière : ne pas être plus de 10 personnes, et être espacés de cinq mètres pour les activités "modérées" et dix mètres pour les activités dites "intenses". Pas forcément facile à déterminer...