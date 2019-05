Thorigné : un Paléograph' utilise la réalité virtuelle pour vous permettre de dessiner dans une grotte de la Préhistoire

Le Musée de Préhistoire de Thorigné-en-Charnie mise encore un peu plus sur la réalité virtuelle avec le Paléograph'. Pour cette saison 2019, un casque vous emmène dans une grotte et vous pouvez dessiner avec vos mains sur les parois.

Thorigné-en-Charnie, France

Qui n'a jamais rêver de se téléporter à la Préhistoire ? Désormais, ce n'est plus un rêve. Le Musée de Préhistoire de Thorigné-en-Charnie, dans l'est du département, rend cette expérience possible. Un appareil de réalité virtuelle vous transporte dans une grotte, dans laquelle vous pouvez dessiner avec vos mains. Cette nouvelle technologie redonne vie au patrimoine.

Il suffit d'enfiler un casque de réalité virtuelle et on se retrouve au beau milieu d'une grotte, dans le noir, on entend l'eau couler, tomber goutte à goutte. Avec vos mains, vous pouvez alors dessiner sur les parois de la grotte, comme au temps de la Préhistoire.

Une expérience, assez déroutante pour ceux qui utilisent l'appareil. "Au bout des doigts, on a l'impression d'être quasiment en sensation tactile, comme si on touchait une paroi, sauf qu'on n'a pas de gant et que je brassais de l'air, vu ce que les gens autour m'ont dit", confie le président de la communauté de communes des Coëvrons, Joël Balandreau qui a essayé le Paléograph'.

Donner l'impression d'être en pleine Préhistoire, c'est le pari que s'est lancé le musée, et Anthony Robert a choisi de miser beaucoup sur la réalité virtuelle. "Les nouvelles technologies vous permettent de visiter virtuellement un espace dans lequel vous n'aurez jamais le droit d'aller réellement. On a donc une visite virtuelle de la grotte Mayenne-Sciences puisqu'elle est fermée pour sa protection", explique Anthony Robert, du Musée.

Un budget de 180 000 € pour ce Paléograph'

Ce Paléograph' permet en plus de mêler art et histoire. Une deuxième version est déjà en travaux et là, c'est sur tout un mur que les visiteurs pourront peindre dès l'année prochaine.

La première version a déjà demandé plus de 2 000 heures de travail et la deuxième s'annonce encore plus longue. En tout cas, ce Paléograph n°1 a nécessité un budget de 180 000 euros. La région a participé à hauteur de 50 000 euros et le reste a été pris en charge par la communauté de communes des Coëvrons.