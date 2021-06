Thouars : le nouveau cinéma attendu pour septembre

La métamorphose du square Roosevelt à Thouars dans les Deux-Sèvres, en plein cœur du centre-ville se poursuit et le chantier touche à sa fin. Dans ce projet de réaménagement de ce qui était essentiellement un parking, la locomotive c'est le nouveau cinéma : le Kiosque pour lequel l'objectif d'une ouverture en septembre est maintenu.

Il va remplacer Le Familia. Un équipement plus grand : quatre salles, 530 places. Plus moderne aussi avec par exemple un son qui entourera le spectateur grâce aux enceintes réparties sur les murs et plafonds. Le cinéma vise une fréquentation d'environ 100.000 spectateurs par an.

Il y aura quatre salles de cinéma au Kiosque © Radio France - Noémie Guillotin

Le cinéma sera équipé d'une ventilation naturelle © Radio France - Noémie Guillotin

Juste à côté, le tout nouveau skatepark va lui ouvrir dès le 16 juin 2021, un équipement de 600m², "comparable à ce qu'on peut trouver à Nantes, Angers ou Cholet", indique la collectivité.

Les amateurs de skate pourront utiliser cet équipement à partir du 16 juin © Radio France - Noémie Guillotin

Dans ce square on trouvera également une aire de jeux pour les enfants, deux terrains de pétanque, des tables de pique-nique et des bains de soleil. Des gradins pourront accueillir des animations comme des lectures publiques ou des mini-concerts. L'aménagement doit être terminé mi-juillet. Un investissement d'1,9 million d'euros pour le square auxquels s'ajoutent 5,5 millions d'euros pour le cinéma.

"La qualité des équipements qui sont ici va générer de l'attractivité. Avec aussi ce que l'on est en train de faire dans le prolongement avec la rue commerçante que l'on est en train de requalifier complètement. Et on enchaînera avec les deux grandes places centrales pour avoir plus de verdissement", détaille le maire de Thouars et président de la communauté de communes Bernard Paineau.