Tiago Rodrigues met en retrait sa carrière d'artiste pour diriger le festival d'Avignon

Le nouveau directeur du festival d'Avignon était pour la première fois face à son public mardi soir à la FabricA à Avignon. Le portugais Tiago Rodrigues a déjà joué à Avignon, mais deux mois et demi après sa prise de poste, il s'adressait aux Avignonnais pour la première fois en tant que directeur. Plus de 600 personnes étaient à la FabricA pour l'entendre évoquer ses projets pour quatre ans à la tête du festival.

Il a confirmé que l'anglais serait une langue invitée en 2023, que des artistes seront ses complices pour préparer un festival qu'il veut davantage éco-responsable. Une forêt urbaine devrait être plantée pour atténuer le bilan carbone du festival.

Tiago Rodrigues n'a rien révélé sur la programmation de l'été prochain. Il a seulement confirmé qu'il met sa carrière d'artiste en retrait.

"Le public peut se passer de l'artiste pendant quelques années." Tiago Rodrigues

Ce retrait était très attendu par le public. Dans la salle de la FabricA, tout le monde avait déjà applaudi Tiago Rodrigues comme artiste. Il vient au festival depuis 2015 et pour la première fois mardi, il était directeur du festival : "le Festival d'Avignon et son public peut se passer de Tiago Rodriguez l'artiste pendant quelques années. Maintenant, je dois être au service des autres, au service du festival. Moi, je veux être pendant quelque temps au service des angoisses collectives et pas de mes inquiétudes individuelles".

Des directeurs de théâtre d'Avignon, des artistes étaient dans la salle et ils ont apprécié. Marc - il ne veut pas dire son nom et ce prénom est certainement un prénom d'emprunt - salue avec un sourire "ce directeur qui dit 'je ne travaille pas pour moi, je travaille pour les autres', ça m'a bien plu. C'est une page qui se tourne". Un technicien du spectacle a ressenti dans les mots de Tiago Rodrigues "un truc humain car il envisage la fonction de direction aussi au sein d'une équipe, pas nécessairement comme un artiste. Alors que Tiago est un artiste".

Évidemment, chacun pense au précédent directeur du festival, Olivier Py, qui avait mis en scène plusieurs de ses spectacles pendant le festival d'Avignon. L'artiste d'Avignon, Lydie Toran, se voulait porte-parole de quelques compagnies d'Avignon : "forcément, ça fait référence à Olivier Py, mais c'est primordial pour le directeur de se consacrer pleinement à la direction du festival. Olivier Py avait été bien secondé quand il était artiste et directeur, mais je remercie Tiago Rodrigues de sa générosité en se retirant en tant qu'en artiste. C'est une excellente idée et c'est extrêmement important de le souligner".

Anglais, ponts et histoires formidables en juillet

Tiago Rodriguez a confirmé qu'une langue étrangère sera bien invitée l'été prochain : "et pourquoi l'anglais ? La première raison, c'est que je savais que ça allait énerver un peu les Français. C'est déjà une très bonne raison. Après, c'est une réponse très directe au Brexit". Le nouveau directeur veut que le Festival soit au carrefour d'une Europe davantage ouverte et accueillante.

Tiago Rodriguez va demander à un artiste de créer un spectacle itinérant toute l'année, pas seulement durant le festival. Les liens avec la prison, les quartiers, les lycées seront maintenus, voire renforcés. Tiago Rodrigues veut aussi aller vers les Bouches-du-Rhône et le Gard : "symboliquement, le Festival d'Avignon a le devoir de construire des ponts. Même si Avignon n'est pas énorme en construction de ponts..."

Le nouveau directeur n'a rien révélé sur la programmation de l'édition 2023 mais Tiago Rodrigues a fait une promesse : "il y aura des histoires formidables en juillet à Avignon".

