Le chanteur périgourdin Tibz co-écrit l'hymne des Enfoirés pour les Restos du Coeur

Le chanteur périgourdin Tibz a co-écrit et composé le single 2020 des Enfoirés. La chanson "A côté de toi" sortira le 11 janvier 2020. Tous les bénéfices seront reversés à l'association des Restos du Coeur.

Dordogne, France

Boulevard des Airs l'avait annoncé, Tibz publie à son tour une vidéo sur les réseaux sociaux ce mercredi 18 décembre pour annoncer qu'ils ont écrit et composé le nouveau single des Enfoirés. La chanson "A côté de toi" a été imaginée il y a quelques mois entre le groupe originaire de Tarbes et le chanteur périgourdin du Bugue. Vous pourrez écouter cette chanson les 11 et 12 janvier 2020, en exclusivité sur France Bleu.

Tous les bénéfices de cette chanson seront reversés à l'association des Restos du Coeur créée par Coluche pour venir en aide aux plus démunis.

France Bleu partenaire radio officiel des Restos du Coeur

Du 15 au 20 janvier 2020, les Enfoirés se réuniront pour sept concerts exceptionnels à l'AccorHotels Arena à Paris. Deux sont prévus le dimanche 19.