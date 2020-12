Tibz enregistre un duo avec le chanteur de Boulevards des Airs pour son prochain album

Tibz et Sylvain du groupe originaire de Tarbes "Boulevards des Airs" ont déjà travaillé ensemble notamment pour composer l'hymne des Enfoirés 2020, "A côté de toi". Les deux chanteurs se retrouvent pour un duo "Ici ou là-bas" sur le prochain album de Tibz, raconte l'artiste Périgourdin, invité de France Bleu Périgord ce mardi 1er décembre.

L'interview de Tibz sur France Bleu Périgord Copier

L'album est terminé à 80%

Tibz originaire du Bugue en Dordogne, raconte avoir ajouté des chansons sur son prochain album. Les confinements successifs et l'épidémie sanitaire l'ont poussé à repenser son deuxième opus avec plusieurs duos dont certains sont encore tenus secrets. Il n'y a pas encore de date de sortie mais Tibz estime avoir terminé ce nouvel album à 80%.

"Des couchers de soleil" pendant le confinement

En parallèle des sessions d'enregistrements à Paris, Tibz revient de temps en temps en Dordogne où il poursuit ces vidéos couchers de soleil. Ces vidéos sont contrariées par l'arrivée de l'hiver "il fait nuit à 17h30 donc ce ne sont plus vraiment des couchers de soleil". Actuellement 28 vidéos ont été postées sur son compte Instragram. Il s'agit de reprises d'autres artistes ou bien certaines de ses chansons qu'il enregistre dehors, chez ses parents, dans le Périgord Noir.

Un concert hommage aux soldats du 4e régiment de Gap

Le chanteur Périgourdin s'est produit face aux militaires du 4e régiment de chasseurs-alpins de Gap le mercredi 25 novembre dernier, un an jour pour jour après la collision de deux hélicoptères au Mali qui a provoqué la mort de 13 soldats dont quatre appartenaient à ce régiment. Tibz a rendu hommage aux soldats à la demande de leurs camarades qui l'ont contacté via son label. Tibz et un capitaine du régiment ont réécrit les paroles sur l'air de "Et on se souviendra", chanson écrite à l'origine pour les Gueuletons.

Tibz décrit un concert incroyable : "il y a quelque chose qui s'est passé de magique, c'était vraiment un moment très émouvant et c'était très beau. J'en suis ressorti assez bouleversé. C'était à la fois très protocolaire et en même temps, il y avait à la fin ce moment de musique qui a apporté un peu de légèreté. J'ai été applaudi par des militaires en pleine cérémonie, ce qui n'arrive jamais. J'ai beaucoup discuté avec eux pour comprendre comment cela fonctionnait. Je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Le lendemain, dans le train, j'étais un peu changé".