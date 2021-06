Tibz sort le clip de "Bye-Bye" tourné en partie en Dordogne

Le changement de vie de Tibz raconté dans une chanson, l'auteur Périgourdin a sorti "Bye-Bye" pour raconter son attachement au Périgord et à sa vie parisienne. Le chanteur publie ce lundi 28 juin, à 18 heures, le clip de son dernier titre. La vidéo a été tournée en partie en Dordogne car cette chanson raconte son attachement à son Périgord natal et au Bugue et son attachement aussi à Paris.

Tibz prépare en ce moment son deuxième album.